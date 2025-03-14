14 марта 2025

Иноагент Макаревич* признался в финансировании Украины

Макаревич*: на мои деньги на Украине восстановили больницу
© Служба новостей «URA.RU»
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С помощью денег музыканта на Украине восстановили больницу
С помощью денег музыканта на Украине восстановили больницу Фото:

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) заявил, что на его деньги на Украине восстановили больницу. Об этом он рассказал в интервью журналисту Станиславу Кучеру (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

«Не хочу хвастаться, это очень некрасиво. Я помогал разным организациям восстановить больницу. На мои деньги построили несколько домиков», — поделился Макаревич в интервью.

Ранее появилась информация, что музыкант продает свое имущество в Израиле. Музыкальный критик Павел Рудченко считает, что это подготовка «запасного аэродрома» в США в связи с нестабильной ситуацией в Израиле.

*Андрей Макаревич признан Минюстом РФ иноагентом

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Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) заявил, что на его деньги на Украине восстановили больницу. Об этом он рассказал в интервью журналисту Станиславу Кучеру (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). «Не хочу хвастаться, это очень некрасиво. Я помогал разным организациям восстановить больницу. На мои деньги построили несколько домиков», — поделился Макаревич в интервью. Ранее появилась информация, что музыкант продает свое имущество в Израиле. Музыкальный критик Павел Рудченко считает, что это подготовка «запасного аэродрома» в США в связи с нестабильной ситуацией в Израиле. *Андрей Макаревич признан Минюстом РФ иноагентом
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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