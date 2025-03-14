Бригадир подгоняет, люди работают на износ: курганец рассказал о вахте на шоколадной фабрике

Работа упаковщиком коробок с конфетами на шоколадной фабрике требует физической выносливости. Всю смену приходится трудиться на ногах. Платят немногим более трех тысяч рублей за смену, за косяки штрафуют, а начальство любит кричать и подгонять сотрудников. Об этом URA.RU рассказал житель Курганской области Максим, который отработал вахту на кондитерском предприятии в Подмосковье.
«В объявлениях обещают зарплату упаковщикам конфет до 320 000 рублей за вахту. По факту за месяц я заработал 92 000 рублей. За ночную смену выходило 3 500 рублей, за дневную чуть меньше», — сообщил вахтовик.
На смене приходилось заклеивать большие коробки с продукцией и затем укладывать их на поддоны. Бригадир постоянно был недоволен, что мы медленно работаем, пояснил Максим. Он добавил, что смена длилась 12 часов с небольшими перерывами по 10 минут, также давалось время на обед.
Упаковщик подчеркнул, что зарплату выплатили вовремя и без обмана. Но говорить о каких-то сказочных доходах нет смысла — это рекламные трюки посредников в объявлениях. В целом работа такого типа может подходить молодым людям, у которых нет проблем со здоровьем. «Я на вахту упаковщиком коробок больше не собираюсь ехать. Посчитал, сколько потратил на проезд, проживание и лекарства — выгоднее дома работать», подытожил вахтовик.
Ранее курганец прочитал объявление на популярном сайте, в котором обещали строителям зарплату свыше 200 тысяч рублей на вахте в Москве. Он решил подзаработать и заодно посмотреть столицу России, где не был до этого ни разу. Работа была изматывающей, спали в общаге и вагончиках, которые комфортом не отличались. По итогу строитель получил заболевание спины и 98 тысяч рублей на руки.
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