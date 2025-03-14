Бывшего пермского силовика уличили в подделке доказательств по уголовному делу

В Пермском крае бывший сотрудник следственного комитета отправлен под домашний арест. Он обвиняется в фальсификации доказательств по уголовным делам. Об этом сообщается на сайте Свердловского районного суда Перми.
«Свердловский райсуд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для гражданина, обвиняемого в преступлении по ч. 3 ст. 303 Уголовного кодекса РФ. Обвиняемый ранее занимал должность старшего следователя следственного отдела Следственного комитета России по городу Чайковский», — говорится в сообщении. Подробности дела пока не раскрываются.
Статья 303 УК РФ предусматривает ответственность за фальсификацию доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности. По тяжким и особо тяжким уголовным делам предусматривается ответственность — в виде лишения свободы сроком до семи лет.
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