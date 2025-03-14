14 марта 2025

Бывшего пермского силовика уличили в подделке доказательств по уголовному делу

В Перми суд отправил под домашний арест экс-следователя СК
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд избрал меру пресечения экс-следователю СК
Суд избрал меру пресечения экс-следователю СК Фото:

В Пермском крае бывший сотрудник следственного комитета отправлен под домашний арест. Он обвиняется в фальсификации доказательств по уголовным делам. Об этом сообщается на сайте Свердловского районного суда Перми. 

«Свердловский райсуд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для гражданина, обвиняемого в преступлении по ч. 3 ст. 303 Уголовного кодекса РФ. Обвиняемый ранее занимал должность старшего следователя следственного отдела Следственного комитета России по городу Чайковский», — говорится в сообщении. Подробности дела пока не раскрываются.

Статья 303 УК РФ предусматривает ответственность за фальсификацию доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности. По тяжким и особо тяжким уголовным делам предусматривается ответственность — в виде лишения свободы сроком до семи лет.

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В Пермском крае бывший сотрудник следственного комитета отправлен под домашний арест. Он обвиняется в фальсификации доказательств по уголовным делам. Об этом сообщается на сайте Свердловского районного суда Перми.  «Свердловский райсуд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для гражданина, обвиняемого в преступлении по ч. 3 ст. 303 Уголовного кодекса РФ. Обвиняемый ранее занимал должность старшего следователя следственного отдела Следственного комитета России по городу Чайковский», — говорится в сообщении. Подробности дела пока не раскрываются. Статья 303 УК РФ предусматривает ответственность за фальсификацию доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности. По тяжким и особо тяжким уголовным делам предусматривается ответственность — в виде лишения свободы сроком до семи лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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