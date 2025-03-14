Пермячка заплатила 30 тысяч рублей за то, что во «ВКонтакте» назвала знакомую алкоголичкой и бездомной

Жительница Юрлинского округа узнала, что землячка поливает ее грязью в соцсетях. Женщина решила, что информация порочит ее репутацию, и отправилась в суд. Суд встал на сторону оскорбленной и взыскал с обидчицы 30 тысяч рублей компенсации морального вреда. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Пермскому краю.
«50-летняя женщина из Юрлинского района выразила неприязнь к своей знакомой. Она опубликовав на странице „ВКонтакте“ рассказ с ложной информацией о ней, утверждая, что она злоупотребляет алкоголем и не имеет постоянного жилья. Это унижало честь и достоинство пострадавшей, и информация была доступна для многих людей. Узнав об этом, пострадавшая испытала сильное душевное волнение, переживала из-за унижения, что негативно сказалось на ее здоровье и работе», — уточняется на сайте ведомства.
Пострадавшая обратилась с иском в суд и взыскала с обидчицы компенсацию морального вреда в размере 30 тысяч рублей. Приставы уведомили должницу о возбуждении исполнительного производства и о мерах принудительного взыскания. Но во время она компенсацию не выплатила.
Тогда пристав назначил ей исполнительский сбор, установил запрет на совершение регистрационных действий с недвижимостью, арестовал счета в банках и обратил взыскание на получаемую пенсию. В итоге задолженность была полностью погашена и перечислена пострадавшей, а дело закрыто.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!