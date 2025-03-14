Зафиксирован один из самых ранних в истории наблюдений случаев гроз в Прикамье
Первые грозы в Пермский край пришли в середине марта. Явление наблюдалось утром в субботу, 15 марта, и стало необычным метеорологическим событием для этого времени года. Об этом сообщили специалисты ГИС-центра ПГНИУ.
«Сформировалась линейная система кучево-дождевых облаков. Вероятно, это один из самых ранних в истории наблюдений случаев гроз в Пермском крае», — сообщает telegram-канал центра.
Специалисты отмечают, что грозы были зафиксированы в южной части Прикамья. Они связывают это явление с прохождением холодного фронта, который отделял тропическую воздушную массу от умеренной.
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