14 марта 2025

Самые ранние грозы в истории Пермского края зафиксировали синоптики. Видео

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Зафиксирован один из самых ранних в истории наблюдений случаев гроз в Прикамье
Зафиксирован один из самых ранних в истории наблюдений случаев гроз в Прикамье Фото:

Первые грозы в Пермский край пришли в середине марта. Явление наблюдалось утром в субботу, 15 марта, и стало необычным метеорологическим событием для этого времени года. Об этом сообщили специалисты ГИС-центра ПГНИУ.

«Сформировалась линейная система кучево-дождевых облаков. Вероятно, это один из самых ранних в истории наблюдений случаев гроз в Пермском крае», — сообщает telegram-канал центра.

Специалисты отмечают, что грозы были зафиксированы в южной части Прикамья. Они связывают это явление с прохождением холодного фронта, который отделял тропическую воздушную массу от умеренной.

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Первые грозы в Пермский край пришли в середине марта. Явление наблюдалось утром в субботу, 15 марта, и стало необычным метеорологическим событием для этого времени года. Об этом сообщили специалисты ГИС-центра ПГНИУ. «Сформировалась линейная система кучево-дождевых облаков. Вероятно, это один из самых ранних в истории наблюдений случаев гроз в Пермском крае», — сообщает telegram-канал центра. Специалисты отмечают, что грозы были зафиксированы в южной части Прикамья. Они связывают это явление с прохождением холодного фронта, который отделял тропическую воздушную массу от умеренной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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