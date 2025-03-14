В ЯНАО перекрыта дорога в газовую столицу

В ЯНАО 15 марта закрыто движение по трассе из Коротчаево в Новый Уренгой. Об этом сообщили в дептранске округа.
«Внимание! Дорога Коротчаево — Новый Уренгой закрыта», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Причиной введенных ограничений стала плохая погода. На дорогах из-а сильного ветра и метели образовались снежные переметы и низкая видимость. Сроки закрытия трассы не уточняются.
В полночь с 14 на 15 марта было закрыто движение для всех видов транспорта на зимнике Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги и Коротчаево — Красноселькуп. На территории округа ожидается резкое потепление и усиление ветра свыше 20 метров в секунду.
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