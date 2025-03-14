14 марта 2025

В ЯНАО перекрыта дорога в газовую столицу

© Служба новостей «URA.RU»
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Дорога закрыта из-за сильного ветра и метели
Дорога закрыта из-за сильного ветра и метели Фото:

В ЯНАО 15 марта закрыто движение по трассе из Коротчаево в Новый Уренгой. Об этом сообщили в дептранске округа.

«Внимание! Дорога Коротчаево — Новый Уренгой закрыта», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Причиной введенных ограничений стала плохая погода. На дорогах из-а сильного ветра и метели образовались снежные переметы и низкая видимость. Сроки закрытия трассы не уточняются.

В полночь с 14 на 15 марта было закрыто движение для всех видов транспорта на зимнике Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги и Коротчаево — Красноселькуп. На территории округа ожидается резкое потепление и усиление ветра свыше 20 метров в секунду.

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В ЯНАО 15 марта закрыто движение по трассе из Коротчаево в Новый Уренгой. Об этом сообщили в дептранске округа. «Внимание! Дорога Коротчаево — Новый Уренгой закрыта», — сообщается в telegram-канале ведомства. Причиной введенных ограничений стала плохая погода. На дорогах из-а сильного ветра и метели образовались снежные переметы и низкая видимость. Сроки закрытия трассы не уточняются. В полночь с 14 на 15 марта было закрыто движение для всех видов транспорта на зимнике Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги и Коротчаево — Красноселькуп. На территории округа ожидается резкое потепление и усиление ветра свыше 20 метров в секунду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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