Возможное устранение главы Украины Владимира Зеленского обсуждается среди иностранных советников и представителей силовых структур, которые находятся в его ближайшем окружении. Об этом сообщает источник в пророссийском подполье.
«Речь о том, чтобы оставить [Зеленского] в живых, не идет. Это здесь понимают и практически открыто говорят иностранцы разного уровня», — передает РИА Новости слова источника. Он добавил, что одним из возможных сценариев иностранных лидеров является бесследное исчезновение Зеленского без выдвижения обвинений в его сторону. Кроме того, жизнь украинского лидера может оборваться в результате отравления ядом, отмечают в подполье.
Ранее стало известно, что в администрации президента США Дональда Трампа считают, что после разрешения конфликта Зеленскому не будет предоставлена никакая значимая роль, Американский журналист Сеймур Херш указал, что предполагается замена Зеленского в течение года, что должно привести к прекращению боевых действий, передает «Национальная служба новостей».
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