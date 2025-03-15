В окружении Зеленского начали обсуждать его ликвидацию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Иностранцы в окружении Зеленского не планируют оставлять его в живых
Иностранцы в окружении Зеленского не планируют оставлять его в живых Фото:

Возможное устранение главы Украины Владимира Зеленского обсуждается среди иностранных советников и представителей силовых структур, которые находятся в его ближайшем окружении. Об этом сообщает источник в пророссийском подполье.

«Речь о том, чтобы оставить [Зеленского] в живых, не идет. Это здесь понимают и практически открыто говорят иностранцы разного уровня», — передает РИА Новости слова источника. Он добавил, что одним из возможных сценариев иностранных лидеров является бесследное исчезновение Зеленского без выдвижения обвинений в его сторону. Кроме того, жизнь украинского лидера может оборваться в результате отравления ядом, отмечают в подполье. 

Ранее стало известно, что в администрации президента США Дональда Трампа считают, что после разрешения конфликта Зеленскому не будет предоставлена никакая значимая роль, Американский журналист Сеймур Херш указал, что предполагается замена Зеленского в течение года, что должно привести к прекращению боевых действий, передает «Национальная служба новостей».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Возможное устранение главы Украины Владимира Зеленского обсуждается среди иностранных советников и представителей силовых структур, которые находятся в его ближайшем окружении. Об этом сообщает источник в пророссийском подполье. «Речь о том, чтобы оставить [Зеленского] в живых, не идет. Это здесь понимают и практически открыто говорят иностранцы разного уровня», — передает РИА Новости слова источника. Он добавил, что одним из возможных сценариев иностранных лидеров является бесследное исчезновение Зеленского без выдвижения обвинений в его сторону. Кроме того, жизнь украинского лидера может оборваться в результате отравления ядом, отмечают в подполье.  Ранее стало известно, что в администрации президента США Дональда Трампа считают, что после разрешения конфликта Зеленскому не будет предоставлена никакая значимая роль, Американский журналист Сеймур Херш указал, что предполагается замена Зеленского в течение года, что должно привести к прекращению боевых действий, передает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...