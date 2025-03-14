В центре Екатеринбурга полицейские нагрянули в бар «Огонек» и торговый центр «Антей», где располагаются ночные клубы Chilli и Duty Free. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
В бар «Огонек» нагрянула полиция. Все произошло примерно в три часа ночи [15 марта]», — передает telegram-канал «Дно Исети». Вскоре екатеринбуржцы заметили силовиков уже в ТЦ «Антей».
Корреспондент URA.RU обратился в городское УМВД за комментарием. В ведомстве отметили, что это был плановый профилактический рейд. Его целью была проверка на различные нарушения. Заходили ли полицейские в другие заведения неизвестно.
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