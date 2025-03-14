14 марта 2025

Силовики устроили облаву на бары и клубы в центре Екатеринбурга. Фото, видео

В бар «Огонек» и ТЦ «Антей» нагрянули полицейские
© Служба новостей «URA.RU»
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Полицейские проводили профилактический рейд (архивное фото)
Полицейские проводили профилактический рейд (архивное фото) Фото:

В центре Екатеринбурга полицейские нагрянули в бар «Огонек» и торговый центр «Антей», где располагаются ночные клубы Chilli и Duty Free. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

В бар «Огонек» нагрянула полиция. Все произошло примерно в три часа ночи [15 марта]», — передает telegram-канал «Дно Исети». Вскоре екатеринбуржцы заметили силовиков уже в ТЦ «Антей».

Корреспондент URA.RU обратился в городское УМВД за комментарием. В ведомстве отметили, что это был плановый профилактический рейд. Его целью была проверка на различные нарушения. Заходили ли полицейские в другие заведения неизвестно.

Полицию заметили в баре «Огонек» ночью 15 марта
Полицию заметили в баре «Огонек» ночью 15 марта
Фото:

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В центре Екатеринбурга полицейские нагрянули в бар «Огонек» и торговый центр «Антей», где располагаются ночные клубы Chilli и Duty Free. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. В бар «Огонек» нагрянула полиция. Все произошло примерно в три часа ночи [15 марта]», — передает telegram-канал «Дно Исети». Вскоре екатеринбуржцы заметили силовиков уже в ТЦ «Антей». Корреспондент URA.RU обратился в городское УМВД за комментарием. В ведомстве отметили, что это был плановый профилактический рейд. Его целью была проверка на различные нарушения. Заходили ли полицейские в другие заведения неизвестно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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