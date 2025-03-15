Корея подняла истребители из-за «российских самолетов» в зоне ПВО

Корея направила свои истребители в опознавательную зону ПВО в Японском море из-за присутствия там якобы российских военных самолетов. Об этом сообщили в объединенном комитете начальников штабов ВС страны.
«Объединенный комитет начальников штабов заявил, что обнаружил российские самолеты до их входа в зону КАДИЗ и направил на место происшествия самолеты ВВС для реагирования на ситуацию», — сообщает агентство Yonhap. Отмечается, что инцидент произошел около 09:20 по местному времени.
В комитете также отметили, что российские самолеты, которые там якобы находились, не нарушали воздушное пространство Южной Кореи. Проникновение произошло во время учений. В сообщении уточняется, что зона ПВО не является территориальным воздушным пространством, а предназначена для предотвращения случайных столкновений. Минобороны РФ информацию не комментировало.
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