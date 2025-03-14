Заброшенные здания на Ямале портят вид городов и становятся местом притяжения асоциальных элементов. В них живут бомжи, туда приходит молодежь и легко забираются дети. О прошлом и будущем «заброшек» в ЯНАО — в материале URA.RU.
Завод панельных конструкций в Надыме до сих пор не снесли
Завод панельных конструкций построили в 70-х годах прошлого века. Его создали дя производства домов, и он справлялся со своей задачей, только со временем производство остановили, а сам комплекс превратился в «заброшку».
Восемь лет назад в развалинах завода погиб ребенок. Мальчик учился в третьем классе, виной тому стало отсутствие заграждений на заводе, туда можно беспрепятственно попасть по сей день, к тому же на месте не было охраны.
О том, что здание представляет опасность, горожане говорили давно. По разрушающимся каркасам свободно лазили дети. Сейчас 2025 год, завод так же стоит на месте, никуда не сдвинулся, единственное, его распродали по частям.
Теперь мэрия Надыма планирует построить на этом месте торгово-развлекательный центр или проложат дорогу, а конструкцию сравняют с землей. В администрации города утверждают, что собственник занимается демонтажем конструкций.
"Комплекс бывшего завода НЗКПД является частной собственностью. Собственник осуществляет демонтаж объекта собственными силами", — сообщили URA.RU в администрации Надымского района.
Заброшенные здания в Салехарде
В окружной столицы по всему городу растянулись заброшенные дома. Их можно встретить в центре города и на окраинах. Магазин «Минутка» по улице Богдана Кнунянца, с уже не первый год стоит заброшенным.
Редакция URA.RU попыталась связаться с собственником магазина, чтобы узнать его дальнейшую судьбу, но ответа добиться не удалось.
"Магазин «Минутка» — это частная собственность. Соответственно, судьбу здания будет решать собственник", — ответили в администрации Салехарда.
Магазин стоит закрытым уже не первый год. Рядом с ним есть еще одно заброшенное здание. Дом построили из кирпича, но стены дали трещину, и здание признали аварийным и не пригодным для дальнейшего использования. О его дальнейшей судьбе также неизвестно.
Хлебозавод в Новом Уренгое
Практически в центре газовой столицы находится еще одна знаменитая «заброшка» — здание бывшего хлебокомбината. Еще в 2022 году URA.RU сообщало, что по территории свободно бегают дети.
"В центре города на территории бывшего хлебозавода, который в плачевном состоянии и не охраняется вовсе, бегаю дети. На территории и в помещениях стоит оборудование небезопасное для людей, также имеется подстанция", — сообщали жители в социальных сетях.
По информации источников агентства, здание в ближайшее время сносить не собираются. Скорее всего причина та же. У здания есть владелец.
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