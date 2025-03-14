В День оленевода в райцентре ЯНАО начались перебои с интернетом

Праздник в Шурышкарском районе начался со сбоя интернета
новость из сюжетаДень оленевода в ЯНАО — 2025
В Шурышкарской районе ЯНАО 15 марта стартовал День оленевода. В соцсети власти района попросили гостей при себе иметь наличные средства из-за перебоя в работе сети интернет.
«Уважаемые гости Дня оленевода! В связи с неполадками интернета просьба при себе иметь наличные средства», — сообщается в telegram-канале мэрии района.
Праздник обошелся местным властям в 30 миллионов рублей. Основные расходы, согласно смете, включают расходы на спортивные мероприятия, в том числе призовой фонд 5,5 миллиона рублей.
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