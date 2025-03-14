14 марта 2025

В День оленевода в райцентре ЯНАО начались перебои с интернетом

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Праздник в Шурышкарском районе начался со сбоя интернета
Праздник в Шурышкарском районе начался со сбоя интернета Фото:
новость из сюжета
День оленевода в ЯНАО — 2025

В Шурышкарской районе ЯНАО 15 марта стартовал День оленевода. В соцсети власти района попросили гостей при себе иметь наличные средства из-за перебоя в работе сети интернет.

«Уважаемые гости Дня оленевода! В связи с неполадками интернета просьба при себе иметь наличные средства», — сообщается в telegram-канале мэрии района.

Праздник обошелся местным властям в 30 миллионов рублей. Основные расходы, согласно смете, включают расходы на спортивные мероприятия, в том числе призовой фонд 5,5 миллиона рублей.

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В Шурышкарской районе ЯНАО 15 марта стартовал День оленевода. В соцсети власти района попросили гостей при себе иметь наличные средства из-за перебоя в работе сети интернет. «Уважаемые гости Дня оленевода! В связи с неполадками интернета просьба при себе иметь наличные средства», — сообщается в telegram-канале мэрии района. Праздник обошелся местным властям в 30 миллионов рублей. Основные расходы, согласно смете, включают расходы на спортивные мероприятия, в том числе призовой фонд 5,5 миллиона рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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