Российская певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом ГлюкoZа, появилась в новом образе, похожем на «голое платье» жены рэпера Канье Уэста модели Бьянки Цензори. Соответствующие кадры артистка опубликовала в своих социальных сетях.
На видео Ионова предстает в прозрачном наряде, под которым видно черное нижнее белье. Она раскрепощено двигается под музыку, демонстрируя свой вызывающий образ.
Ранее Цензори была замечена папарацци в платье из прозрачного материала, напоминающего латекс. Под нарядом модели не было нижнего белья.
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