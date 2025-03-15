ГлюкoZа эпатирует публику голым нарядом в стиле Бьянки Цензори. Видео

Певица ГлюкoZa шокировала подписчиков откровенным нарядом
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Под прозрачным нарядом Ионовой было только нижнеее белье
Под прозрачным нарядом Ионовой было только нижнеее белье Фото:

Российская певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом ГлюкoZа, появилась в новом образе, похожем на «голое платье» жены рэпера Канье Уэста модели Бьянки Цензори. Соответствующие кадры артистка опубликовала в своих социальных сетях. 

На видео Ионова предстает в прозрачном наряде, под которым видно черное нижнее белье. Она раскрепощено двигается под музыку, демонстрируя свой вызывающий образ. 

Ранее Цензори была замечена папарацци в платье из прозрачного материала, напоминающего латекс. Под нарядом модели не было нижнего белья. 

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Российская певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом ГлюкoZа, появилась в новом образе, похожем на «голое платье» жены рэпера Канье Уэста модели Бьянки Цензори. Соответствующие кадры артистка опубликовала в своих социальных сетях.  На видео Ионова предстает в прозрачном наряде, под которым видно черное нижнее белье. Она раскрепощено двигается под музыку, демонстрируя свой вызывающий образ.  Ранее Цензори была замечена папарацци в платье из прозрачного материала, напоминающего латекс. Под нарядом модели не было нижнего белья. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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