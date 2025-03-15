В Белграде протестующие перекрыли улицы у администрации президента Сербии

В Белграде (Сербия) протестующие перекрыли движение по ключевым улицам возле администрации президента страны. Акция проходит на улицах Кнеза Милоша и Короля Милана, где уже собралось несколько сотен человек. В ответ на это жандармерия усилила охрану палаточного лагеря сторонников главы государства.
«На день 15 марта запланирован масштабный митинг протеста в центре Белграда. Сейчас тут уже собралось несколько сотен протестующих, часть из них приехала на мотоциклах», — передает корреспондент РИА Новости. Демонстранты перекрыли важные транспортные артерии по улицам Кнеза Милоша и Короля Милана, расположенные около администрации президента Сербии.
Дополнительные меры безопасности были приняты жандармерией, которая взяла под усиленную охрану лагерь сторонников президента. Лагерь расположен в Пионерском парке, также недалеко от администрации.
После трагического инцидента на железнодорожной станции в Нови-Саде 1 ноября 2024 года, в результате которого погибло 15 человек, студенты начали массовые протесты, блокируя университеты и школы, а также перекрывая улицы и ключевые транспортные артерии. Власти страны активно призывают студенчество и представителей оппозиции к диалогу. Президент Александар Вучич указал на то, что иностранные силы вложили примерно три миллиарда евро в поддержку оппозиционных движений с целью его свержения.
Премьер-министр Милош Вучевич заявил, что организаторы протестов в Сербии планируют 15 марта организовать масштабную блокаду Белграда и попытаться осуществить захват государственных учреждений. По его словам, существует опасность, что протесты могут выйти из-под контроля и перерасти в столкновения с использованием насилия.
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