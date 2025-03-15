Зеленский похвастался новой украинской дальнобойной ракетой

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил об успешных испытаниях новой ракеты «Длинный Нептун». По его словам, она имеет дальность в тысячу километров.
«Длинный Нептун» прошел испытание <...> Новая украинская ракета, точный удар. Дистанция — тысяча километров», — написал Владимир Зеленский в своем telegram-канале. Он добавил, что она якобы была полностью разработана и произведена на территории Украины. При этом известно, что у поставляемых ВСУ американских ракет ATACMS и англо-французских Storm Shadow эффективная дальность составляет около 300 километров.
О производстве подобных ракет заявлял еще предыдущий президент страны — Петр Порошенко, в 2019 году. Тогда была разработана крылатая ракета «Нептун», предназначенная для противодействия морским и береговым целям.
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