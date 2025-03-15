Зеленский похвастался новой украинской дальнобойной ракетой

Зеленский заявил об испытании ракеты «Длинный Нептун» с дальностью 1000 км
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ВСУ провели испытания собранной на Украине ракеты
ВСУ провели испытания собранной на Украине ракеты Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил об успешных испытаниях новой ракеты «Длинный Нептун». По его словам, она имеет дальность в тысячу километров. 

«Длинный Нептун» прошел испытание <...> Новая украинская ракета, точный удар. Дистанция — тысяча километров», — написал Владимир Зеленский в своем telegram-канале. Он добавил, что она якобы была полностью разработана и произведена на территории Украины. При этом известно, что у поставляемых ВСУ американских ракет ATACMS и англо-французских Storm Shadow эффективная дальность составляет около 300 километров.

О производстве подобных ракет заявлял еще предыдущий президент страны — Петр Порошенко, в 2019 году. Тогда была разработана крылатая ракета «Нептун», предназначенная для противодействия морским и береговым целям.

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Украинский лидер Владимир Зеленский заявил об успешных испытаниях новой ракеты «Длинный Нептун». По его словам, она имеет дальность в тысячу километров.  «Длинный Нептун» прошел испытание <...> Новая украинская ракета, точный удар. Дистанция — тысяча километров», — написал Владимир Зеленский в своем telegram-канале. Он добавил, что она якобы была полностью разработана и произведена на территории Украины. При этом известно, что у поставляемых ВСУ американских ракет ATACMS и англо-французских Storm Shadow эффективная дальность составляет около 300 километров. О производстве подобных ракет заявлял еще предыдущий президент страны — Петр Порошенко, в 2019 году. Тогда была разработана крылатая ракета «Нептун», предназначенная для противодействия морским и береговым целям.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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