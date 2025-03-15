На нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Туапсе вторые сутки продолжается пожар, в тушении задействованы почти 200 человек. Об этом сообщают в региональном оперштабе, эксклюзивные кадры есть в распоряжении URA.RU.
«Сотрудники МЧС России и экстренные службы региона продолжают охлаждать стенки горящего резервуара, а также соседние к нему конструкции», — сообщили в telegram-канале оперштаба Краснодарского края. Отмечается, что пожар тушат 188 специалистов, задействованы 55 единиц техники. Ситуация, по их данным, находится под контролем.
Ранее стало известно, что пожар на НПЗ в Туапсе возник в ночь на 14 марта после атаки беспилотников. Глава округа Сергей Бойко заявил, что, по предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал. Местные каналы в тот день также публиковали видео с места происшествия.
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