URA.RU публикует эксклюзивные кадры пожара на НПЗ в Туапсе. Видео

В Туапсе вторые сутки тушат пожар на нефтебазе
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Пожар в Туапсе тушат почти 200 человек
Пожар в Туапсе тушат почти 200 человек Фото:

На нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Туапсе вторые сутки продолжается пожар, в тушении задействованы почти 200 человек. Об этом сообщают в региональном оперштабе, эксклюзивные кадры есть в распоряжении URA.RU.

«Сотрудники МЧС России и экстренные службы региона продолжают охлаждать стенки горящего резервуара, а также соседние к нему конструкции», — сообщили в telegram-канале оперштаба Краснодарского края. Отмечается, что пожар тушат 188 специалистов, задействованы 55 единиц техники. Ситуация, по их данным, находится под контролем. 

Ранее стало известно, что пожар на НПЗ в Туапсе возник в ночь на 14 марта после атаки беспилотников. Глава округа Сергей Бойко заявил, что, по предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал. Местные каналы в тот день также публиковали видео с места происшествия.

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На нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Туапсе вторые сутки продолжается пожар, в тушении задействованы почти 200 человек. Об этом сообщают в региональном оперштабе, эксклюзивные кадры есть в распоряжении URA.RU. «Сотрудники МЧС России и экстренные службы региона продолжают охлаждать стенки горящего резервуара, а также соседние к нему конструкции», — сообщили в telegram-канале оперштаба Краснодарского края. Отмечается, что пожар тушат 188 специалистов, задействованы 55 единиц техники. Ситуация, по их данным, находится под контролем.  Ранее стало известно, что пожар на НПЗ в Туапсе возник в ночь на 14 марта после атаки беспилотников. Глава округа Сергей Бойко заявил, что, по предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал. Местные каналы в тот день также публиковали видео с места происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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