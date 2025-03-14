ВСУ атаковали нефтекомплекс в Туапсе, горит тысяча «квадратов»: главное о происшествии

Украинские беспилотники атаковали Туапсе, в городе возник пожар
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Пожарные расчеты продолжают участвовать в ликвидации огня на нефтезаводе в Туапсе
Пожарные расчеты продолжают участвовать в ликвидации огня на нефтезаводе в Туапсе Фото:

В Туапсе ночью 14 марта произошло возгорание на нефтеперерабатывающем заводе после атаки украинских беспилотников. Глава округа Сергей Бойко сообщил, что, по предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал. Главное о происшествии — в материале URA.RU.

На Кубани загорелся резервуар нефтезавода после атаки БПЛА

По сообщениям очевидцев и telegram-канала Shot, на нефтезаводе в Туапсе после атаки украинского дрона загорелся резервуар. После того как начался пожар, в городе сработали сирены, а в аэропорту Сочи был введен план «Ковер» и задержаны рейсы. В Минобороны РФ информацию пока не комментировали.

Что сейчас происходит на месте пожара

Глава округа Сергей Бойко сообщил, что пострадавших нет. По его словам, пожар начался в 03:07 по местному времени. Сейчас он находится на месте происшествия, где в тушении огня участвуют 16 пожарных расчетов. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что площадь пожара составляет одну тысячу квадратных метров. Telegram-канал Shot опубликовал кадры с места возгорания.

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В Туапсе ночью 14 марта произошло возгорание на нефтеперерабатывающем заводе после атаки украинских беспилотников. Глава округа Сергей Бойко сообщил, что, по предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал. Главное о происшествии — в материале URA.RU. На Кубани загорелся резервуар нефтезавода после атаки БПЛА По сообщениям очевидцев и telegram-канала Shot, на нефтезаводе в Туапсе после атаки украинского дрона загорелся резервуар. После того как начался пожар, в городе сработали сирены, а в аэропорту Сочи был введен план «Ковер» и задержаны рейсы. В Минобороны РФ информацию пока не комментировали. Что сейчас происходит на месте пожара Глава округа Сергей Бойко сообщил, что пострадавших нет. По его словам, пожар начался в 03:07 по местному времени. Сейчас он находится на месте происшествия, где в тушении огня участвуют 16 пожарных расчетов. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что площадь пожара составляет одну тысячу квадратных метров. Telegram-канал Shot опубликовал кадры с места возгорания.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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