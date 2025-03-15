Жил в тени брата-авторитета, погиб от рук киллера: кто такой Леван Джангвеладзе, враг Япончика

В Тбилиси (Грузия) 14 марта был застрелен Леван Джангвеладзе. Он является братом одного из влиятельных криминальных авторитетов Мераба Сухумского. В Левана выстрелили несколько раз на пешеходном переходе на проспекте Чавчавадзе. Что известно о брате лидера сухумского воровского клана — в материале URA.RU.
Биография Левана Джангвеладзе
Леван Джангвеладзе родился в Грузии, предположительно в Сухуми, откуда происходят его семейные корни. Точная дата рождения неизвестна, но его грузинское происхождение связывает его с традиционно влиятельной диаспорой криминальных авторитетов, игравших значительную роль в постсоветском пространстве в 1990-х и 2000-х годах. В отличие от брата, Леван не носил титула «вора в законе», что позволило ему сосредоточиться на легальном и полулегальном бизнесе, оставаясь важной фигурой в семейной структуре.
Бизнес и международные связи
Леван Джангвеладзе активно занимался легальным бизнесом, что отличало его от многих коллег по криминальному миру. Он управлял делами, которые требовали финансовой и юридической грамотности, включая возможное отмывание денег и рэкет. Его влияние распространялось не только на Россию и Грузию, но и на страны СНГ, а также, предположительно, на Европу и Ближний Восток. В отличие от брата, которому был запрещен въезд в Россию, Леван мог свободно перемещаться и поддерживать связи с партнерами за рубежом. Незадолго до смерти он прибыл в Тбилиси из-за границы, возможно, на похороны.
Роль в криминальном мире
По данным ИА «Прайм Крайм», Леван был «мозговым центром» в организации, связанной с его семьей. Он вел деликатные дела, включая легальный бизнес и взаимодействие с правоохранительными органами, что позволяло ему оставаться вне досягаемости закона там, где статус Мераба этого не позволял. В криминальной среде Левана считали ответственным за силовой блок. Ему приписывали причастность к ликвидации Вячеслава Иванькова (Япончика) в 2009 году и покушению на Аслана Усояна (Деда Хасана), хотя доказательств нет. Эти акции сделали его врагом таких фигур, как Шакро Молодой, противостоявший «сухумцам».
Последние дни и гибель
Леван Джангвеладзе 14 марта 2025 года был застрелен в центре Тбилиси. Инцидент произошел на оживленном проспекте Чавчавадзе, где он передвигался в сопровождении охраны. Киллер выпустил в него девять пуль, сообщает telegram-канал Shot. Несмотря на охрану, Леван не смог избежать смерти. По данным СМИ, один из прохожих также получил ранение, но выжил и был выписан из клиники на следующий день. Причина убийства пока не установлена, однако знакомые семьи предположили, что оно связано с бизнес-спором, а не с криминальными разборками.
Брат Мераб Сухумский
Мераб Джангвеладзе, известный как Мераб Сухумский, родился 20 ноября 1961 года в Сухуми. Свою криминальную карьеру он начал в юности, получив первую судимость в 19 лет — шесть месяцев тюрьмы в 1980 году. В 1981 году его приговорили к 1,5 годам, а в 1986-м — к четырем годам лишения свободы. В 90-е он стал заметной фигурой в криминальном мире, поддерживая грузинский клан в противостоянии с «Дедом Хасаном» и «Таро». Последний срок — 4 года и 8 месяцев — он отбывал с 2013 по 2018 год за убийство, отмывание денег и кражу. Сейчас Мераб на свободе, но находится под приговором в Казахстане на 20 лет заочно.
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