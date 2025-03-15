Shot: в центре Тбилиси застрелен враг криминального авторитета Япончика

Shot: в Тбилиси застрелен лидер Таганской ОПГ Леван Джангвеладзе
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В Грузии был застрелен Леван Джангвеладзе
В Грузии был застрелен Леван Джангвеладзе Фото:

В Тбилиси убит брат известного вора в законе Мераба Сухумского и друг лидера Таганской ОПГ Леван Джангвеладзе, сообщают telegram-каналы. Мужчина был застрелен неизвестным, когда шел по тротуару.

«В центре Тбилиси застрелен брат одного из влиятельных воров в законе, Мераба Сухумского, и друг лидера Таганской ОПГ Леван Джангвеладзе... 60-летнего Джангвеладзе расстреляли накануне вечером на улице Чавчавадзе, когда он шел по тротуару», — пишет telegram-канал Shot.

Киллер долгое время ожидал свою жертву около ресторана, после чего произвел несколько выстрелов и скрылся с места происшествия. В результате атаки на брата Сухумского было выпущено девять пуль, некоторые из которых даже попали в близлежащее кафе, выбив стекла.

Следствие по данному делу ведет МВД Грузии, однако подозреваемый пока не задержан. По предварительным данным, убийство может быть связано с конфликтом между Джангвеладзе и другим криминальным авторитетом Шакро Молодым. Джангвеладзе, который недавно приехал на похороны знакомого из-за границы, владел тремя типографиями в Москве.

Леван Джангвеладзе принимал активное участие во всех криминальных разборках, которые велись его братом Мерабом Сухумским, и занимался управлением его делами, включая легальный бизнес. В преступных кругах его имя ассоциируется с убийствами таких криминальных авторитетов как Япончик (Вячеслав Иваньков, осужден за вымогательство денег и убийство) и Дед Хасан (Аслан Усоян, осужден за спекуляцию). В числе его знакомых значится руководитель Таганской ОПГ Игорь Жирноклеев, находящийся под судом за создание ОПГ и активное участие в ее деятельности.

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В Тбилиси убит брат известного вора в законе Мераба Сухумского и друг лидера Таганской ОПГ Леван Джангвеладзе, сообщают telegram-каналы. Мужчина был застрелен неизвестным, когда шел по тротуару. «В центре Тбилиси застрелен брат одного из влиятельных воров в законе, Мераба Сухумского, и друг лидера Таганской ОПГ Леван Джангвеладзе... 60-летнего Джангвеладзе расстреляли накануне вечером на улице Чавчавадзе, когда он шел по тротуару», — пишет telegram-канал Shot. Киллер долгое время ожидал свою жертву около ресторана, после чего произвел несколько выстрелов и скрылся с места происшествия. В результате атаки на брата Сухумского было выпущено девять пуль, некоторые из которых даже попали в близлежащее кафе, выбив стекла. Следствие по данному делу ведет МВД Грузии, однако подозреваемый пока не задержан. По предварительным данным, убийство может быть связано с конфликтом между Джангвеладзе и другим криминальным авторитетом Шакро Молодым. Джангвеладзе, который недавно приехал на похороны знакомого из-за границы, владел тремя типографиями в Москве. Леван Джангвеладзе принимал активное участие во всех криминальных разборках, которые велись его братом Мерабом Сухумским, и занимался управлением его делами, включая легальный бизнес. В преступных кругах его имя ассоциируется с убийствами таких криминальных авторитетов как Япончик (Вячеслав Иваньков, осужден за вымогательство денег и убийство) и Дед Хасан (Аслан Усоян, осужден за спекуляцию). В числе его знакомых значится руководитель Таганской ОПГ Игорь Жирноклеев, находящийся под судом за создание ОПГ и активное участие в ее деятельности.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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