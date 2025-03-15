Жительница курского села рассказала про жесткие порядки, введенные оккупантами из ВСУ

Бойцы ВСУ угоняли автомобили жителей приграничья в Курской области и угрожали им расстрелом в случае нарушения комендантского часа, введенном в захваченных населенных пунктах. Об этом рассказала местная сельская жительница.
«Они [бойцы ВСУ] приходили с оружием и забирали машины», — сообщила жительница следователям, ее слова передает ТАСС. Она добавила, что бойцы ВСУ забирали автомобили прямо из дворов, пока хозяев не было рядом.
Также ВСУ ввели комендантский час в захваченных ими населенных пунктах. Они угрожали, что его нарушение будет караться расстрелом.
ВС РФ начали масштабное наступление в Курской области 8 марта. Его итогом стало освобождение большинства захваченных ВСУ населенных пунктов, в том числе города Суджи. Зарубежные СМИ писали, что украинские бойцы массово бежали из региона, опасаясь оказаться в окружении.
Вторжение ВСУ в Курскую область началось 6 августа 2024 года. С тех пор они потеряли около 67 тысячи бойцов.
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