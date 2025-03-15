Жительница курского села рассказала про жесткие порядки, введенные оккупантами из ВСУ

ВСУ угрожали расстрелом за нарушения комендантского часа и угоняли машины курян
© Служба новостей «URA.RU»
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Бойцы ВСУ угоняли машины у жителей Курской области
Бойцы ВСУ угоняли машины у жителей Курской области Фото:
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ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

Бойцы ВСУ угоняли автомобили жителей приграничья в Курской области и угрожали им расстрелом в случае нарушения комендантского часа, введенном в захваченных населенных пунктах. Об этом рассказала местная сельская жительница.

«Они [бойцы ВСУ] приходили с оружием и забирали машины», — сообщила жительница следователям, ее слова передает ТАСС. Она добавила, что бойцы ВСУ забирали автомобили прямо из дворов, пока хозяев не было рядом.

Также ВСУ ввели комендантский час в захваченных ими населенных пунктах. Они угрожали, что его нарушение будет караться расстрелом.

ВС РФ начали масштабное наступление в Курской области 8 марта. Его итогом стало освобождение большинства захваченных ВСУ населенных пунктов, в том числе города Суджи. Зарубежные СМИ писали, что украинские бойцы массово бежали из региона, опасаясь оказаться в окружении.

Вторжение ВСУ в Курскую область началось 6 августа 2024 года. С тех пор они потеряли около 67 тысячи бойцов. 

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Бойцы ВСУ угоняли автомобили жителей приграничья в Курской области и угрожали им расстрелом в случае нарушения комендантского часа, введенном в захваченных населенных пунктах. Об этом рассказала местная сельская жительница. «Они [бойцы ВСУ] приходили с оружием и забирали машины», — сообщила жительница следователям, ее слова передает ТАСС. Она добавила, что бойцы ВСУ забирали автомобили прямо из дворов, пока хозяев не было рядом. Также ВСУ ввели комендантский час в захваченных ими населенных пунктах. Они угрожали, что его нарушение будет караться расстрелом. ВС РФ начали масштабное наступление в Курской области 8 марта. Его итогом стало освобождение большинства захваченных ВСУ населенных пунктов, в том числе города Суджи. Зарубежные СМИ писали, что украинские бойцы массово бежали из региона, опасаясь оказаться в окружении. Вторжение ВСУ в Курскую область началось 6 августа 2024 года. С тех пор они потеряли около 67 тысячи бойцов. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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