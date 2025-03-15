Зеленский требует ввести войска НАТО на Украину

На Украине должен присутствовать миротворческий контингент стран НАТО несмотря на требования России. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский.
«Это очень плохой сигнал — прислушиваться к мнению россиян относительно [миротворческого] контингента [на Украине]. Контингент должен быть размещен на украинской земле», — сообщил Владимир Зеленский на онлайн-саммите по ситуации на Украине, в котором приняли участие около 25 глав европейских государств. Лидер страны добавил, что это — гарантия безопасности и для Киева, и для Европы. Слова Зеленского опубликованы в его telegram-канале.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что присутствие войск НАТО на украинской территории будет расценено как угроза России. Москва, по его словам, не примет этого ни при каких условиях.
Во время переговоров между США и Украиной, которые состоялись в Джидде (Саудовская Аравия) 11 марта, представители Киева согласились на 30-дневное прекращение огня. После этого президент России Владимир Путин отметил, что РФ согласится на такое перемирие в том случае, если оно приведет к долгосрочному миру, а также если будут выполнены ее условия и исключены первопричины украинского конфликта.
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