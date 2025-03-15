Зеленский потребовал от Европы ускорить производство боеприпасов

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Зеленский заявил, что Европа должна увеличить инвестиции в свою оборону
Зеленский заявил, что Европа должна увеличить инвестиции в свою оборону Фото:

Европа должна ускорить производство боеприпасов, потому что они нужны для ее обороны и безопасности. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Производство боеприпасов (в Европе — прим., URA.RU) не должно занимать от трех до пяти лет, когда речь идет о вашей обороне и безопасности. Прошу вас делать это как можно быстрее», — сообщил Владимир Зеленский на онлайн-саммите, на котором около 25 глав западных государств обсуждали ситуацию на Украине. Слова лидера страны опубликованы в его telegram-канале. Он также добавил, что Европа должна не только инвестировать в украинское оборонное производство, но и наращивать собственные арсеналы и разработку современного оружия. 

В России заявляли, что военные поставки на Украину препятствуют урегулированию конфликта и имеют негативный эффект. Глава МИД России подчеркивал, что, поддерживая киевский режим с помощью вооружения, Европа и США становятся участниками противостояния.

При этом российский президент Владимир Путин не раз отмечал, что Россия не собирается атаковать Евросоюз. По его словам, Москва рассматривает Европу в первую очередь как торгового партнера, а все сообщения об угрозе Западу со стороны РФ — не более чем дезинформация населения ради оправдания военных поставок на Украину.

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Европа должна ускорить производство боеприпасов, потому что они нужны для ее обороны и безопасности. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский. «Производство боеприпасов (в Европе — прим., URA.RU) не должно занимать от трех до пяти лет, когда речь идет о вашей обороне и безопасности. Прошу вас делать это как можно быстрее», — сообщил Владимир Зеленский на онлайн-саммите, на котором около 25 глав западных государств обсуждали ситуацию на Украине. Слова лидера страны опубликованы в его telegram-канале. Он также добавил, что Европа должна не только инвестировать в украинское оборонное производство, но и наращивать собственные арсеналы и разработку современного оружия.  В России заявляли, что военные поставки на Украину препятствуют урегулированию конфликта и имеют негативный эффект. Глава МИД России подчеркивал, что, поддерживая киевский режим с помощью вооружения, Европа и США становятся участниками противостояния. При этом российский президент Владимир Путин не раз отмечал, что Россия не собирается атаковать Евросоюз. По его словам, Москва рассматривает Европу в первую очередь как торгового партнера, а все сообщения об угрозе Западу со стороны РФ — не более чем дезинформация населения ради оправдания военных поставок на Украину.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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