14 марта 2025

В одной из школ Салехарда старшеклассники напугали учеников петардой

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Ученики пронесли петарду в школу 14 марта
Ученики пронесли петарду в школу 14 марта Фото:

В школе №2 Салехарда (ЯНАО) 14 марта ученики старших классов пронесли в школу петарду и напугали других детей. Об инциденте в соцсети сообщили директор образовательного учреждения Марина Колчина.

«Во избежание слухов и домыслов хочу проинформировать об инциденте, который произошёл сегодня в нашей школе. Старшеклассники пронесли в школу петарду. Конечно, переполошили одноклассников», — поделилась Колчина в своем telegram-канале «Директор в теме».

На место происшествия были вызваны сотрудники полиции. Были изучены записи с камер видеонаблюдения. Директор отметила, что ведется работа и с учениками, и с их родителями, проверка ждет и службу охраны.

Это не первый инцидент в школе. В конце января один из учеников распылил в здании перцовый баллончик. Занятия в школе были остановлены, а детей взяли на особый контроль.

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В школе №2 Салехарда (ЯНАО) 14 марта ученики старших классов пронесли в школу петарду и напугали других детей. Об инциденте в соцсети сообщили директор образовательного учреждения Марина Колчина. «Во избежание слухов и домыслов хочу проинформировать об инциденте, который произошёл сегодня в нашей школе. Старшеклассники пронесли в школу петарду. Конечно, переполошили одноклассников», — поделилась Колчина в своем telegram-канале «Директор в теме». На место происшествия были вызваны сотрудники полиции. Были изучены записи с камер видеонаблюдения. Директор отметила, что ведется работа и с учениками, и с их родителями, проверка ждет и службу охраны. Это не первый инцидент в школе. В конце января один из учеников распылил в здании перцовый баллончик. Занятия в школе были остановлены, а детей взяли на особый контроль.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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