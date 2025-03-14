В одной из школ Салехарда старшеклассники напугали учеников петардой

В школе №2 Салехарда (ЯНАО) 14 марта ученики старших классов пронесли в школу петарду и напугали других детей. Об инциденте в соцсети сообщили директор образовательного учреждения Марина Колчина.
«Во избежание слухов и домыслов хочу проинформировать об инциденте, который произошёл сегодня в нашей школе. Старшеклассники пронесли в школу петарду. Конечно, переполошили одноклассников», — поделилась Колчина в своем telegram-канале «Директор в теме».
На место происшествия были вызваны сотрудники полиции. Были изучены записи с камер видеонаблюдения. Директор отметила, что ведется работа и с учениками, и с их родителями, проверка ждет и службу охраны.
Это не первый инцидент в школе. В конце января один из учеников распылил в здании перцовый баллончик. Занятия в школе были остановлены, а детей взяли на особый контроль.
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