14 марта 2025

В Салехарде штормовой ветер оборвал линию электропередач

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В настоящее время место обрыва линии обнаружено
В настоящее время место обрыва линии обнаружено Фото:

В Салехарде (ЯНАО) вечером 15 марта из-за сильных порывов ветра на линии электропередач произошел обрыв. Глава города Алексей Титовский заявил, что энергетики уже борются с проблемой и сейчас ведутся работы в районе Объездной дороги.

«Салехардцы, в оперативном режиме энергетики устраняют порыв сети, вызванный сильным ветром. Мероприятия в черте города завершены, производятся работы на сети в районе Объездной дороги», — сообщил Титовский в своем telegram-канале.

Для поиска обрыва проводится поочередное отключение подачи электроэнергии. Власти Салехарда позже сообщили, что место обрыва обнаружено в 19:37. В настоящее время ведутся восстановительные работы, энергоснабжение в городе полностью восстановлено.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Салехарде (ЯНАО) вечером 15 марта из-за сильных порывов ветра на линии электропередач произошел обрыв. Глава города Алексей Титовский заявил, что энергетики уже борются с проблемой и сейчас ведутся работы в районе Объездной дороги. «Салехардцы, в оперативном режиме энергетики устраняют порыв сети, вызванный сильным ветром. Мероприятия в черте города завершены, производятся работы на сети в районе Объездной дороги», — сообщил Титовский в своем telegram-канале. Для поиска обрыва проводится поочередное отключение подачи электроэнергии. Власти Салехарда позже сообщили, что место обрыва обнаружено в 19:37. В настоящее время ведутся восстановительные работы, энергоснабжение в городе полностью восстановлено.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...