В Салехарде штормовой ветер оборвал линию электропередач

В Салехарде (ЯНАО) вечером 15 марта из-за сильных порывов ветра на линии электропередач произошел обрыв. Глава города Алексей Титовский заявил, что энергетики уже борются с проблемой и сейчас ведутся работы в районе Объездной дороги.
«Салехардцы, в оперативном режиме энергетики устраняют порыв сети, вызванный сильным ветром. Мероприятия в черте города завершены, производятся работы на сети в районе Объездной дороги», — сообщил Титовский в своем telegram-канале.
Для поиска обрыва проводится поочередное отключение подачи электроэнергии. Власти Салехарда позже сообщили, что место обрыва обнаружено в 19:37. В настоящее время ведутся восстановительные работы, энергоснабжение в городе полностью восстановлено.
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