Пассажирский автобус загорелся в Горловке после атаки ВСУ. Видео

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Автобус с пассажирами загорелся из-за удара дрона ВСУ
Автобус с пассажирами загорелся из-за удара дрона ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Горловке (ДНР) загорелся пассажирский автобус после атаки дрона ВСУ. Об этом сообщили в МЧС России.

«Из-за атаки БПЛА загорелся рейсовый автобус», — говорится в сообщении официального telegram-канала МЧС России. Отмечается, что находившиеся внутри водитель и два пассажира выбрались самостоятельно, не получив травм. 

Автобус потушен. На месте работали четверо специалистов и одна пожарная машина.

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В Горловке (ДНР) загорелся пассажирский автобус после атаки дрона ВСУ. Об этом сообщили в МЧС России. «Из-за атаки БПЛА загорелся рейсовый автобус», — говорится в сообщении официального telegram-канала МЧС России. Отмечается, что находившиеся внутри водитель и два пассажира выбрались самостоятельно, не получив травм.  Автобус потушен. На месте работали четверо специалистов и одна пожарная машина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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