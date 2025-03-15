Автобус с пассажирами загорелся из-за удара дрона ВСУ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Горловке (ДНР) загорелся пассажирский автобус после атаки дрона ВСУ. Об этом сообщили в МЧС России.
«Из-за атаки БПЛА загорелся рейсовый автобус», — говорится в сообщении официального telegram-канала МЧС России. Отмечается, что находившиеся внутри водитель и два пассажира выбрались самостоятельно, не получив травм.
Автобус потушен. На месте работали четверо специалистов и одна пожарная машина.
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