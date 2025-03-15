В Екатеринбурге охранник дома творчества полгода насиловал маленьких близняшек

16 марта 2025 в 07:01 Размер текста - 17 +

Преступления в отношении детей начались прошлой осенью Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге задержали охранника одного из районных домов детского творчества. Предположительно, мужчина несколько месяцев издевался над сестрами-близняшками. Об этом URA.RU рассказал источник. «В полицию с заявлением обратился отец девочек (им по восемь лет). Он узнал, что уже полгода в отношении его дочерей, которые занимаются в доме творчества, охранник совершает действия сексуального характера. Этот охранник уже под стражей», — передал собеседник. По его данным, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Ему может грозить пожизненное лишение свободы. У мужчины уже есть несколько судимостей — за изнасилование, побои и причинение тяжкого вреда здоровью. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге задержали охранника одного из районных домов детского творчества. Предположительно, мужчина несколько месяцев издевался над сестрами-близняшками. Об этом URA.RU рассказал источник. «В полицию с заявлением обратился отец девочек (им по восемь лет). Он узнал, что уже полгода в отношении его дочерей, которые занимаются в доме творчества, охранник совершает действия сексуального характера. Этот охранник уже под стражей», — передал собеседник. По его данным, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Ему может грозить пожизненное лишение свободы. У мужчины уже есть несколько судимостей — за изнасилование, побои и причинение тяжкого вреда здоровью.