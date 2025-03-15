15 марта 2025
14 марта 2025

В Екатеринбурге охранник дома творчества полгода насиловал маленьких близняшек

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-тур по детским садам. Екатеринбург, детсад, девочка, косички
Преступления в отношении детей начались прошлой осенью Фото:

В Екатеринбурге задержали охранника одного из районных домов детского творчества. Предположительно, мужчина несколько месяцев издевался над сестрами-близняшками. Об этом URA.RU рассказал источник.

«В полицию с заявлением обратился отец девочек (им по восемь лет). Он узнал, что уже полгода в отношении его дочерей, которые занимаются в доме творчества, охранник совершает действия сексуального характера. Этот охранник уже под стражей», — передал собеседник.

По его данным, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Ему может грозить пожизненное лишение свободы. У мужчины уже есть несколько судимостей — за изнасилование, побои и причинение тяжкого вреда здоровью.

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В Екатеринбурге задержали охранника одного из районных домов детского творчества. Предположительно, мужчина несколько месяцев издевался над сестрами-близняшками. Об этом URA.RU рассказал источник. «В полицию с заявлением обратился отец девочек (им по восемь лет). Он узнал, что уже полгода в отношении его дочерей, которые занимаются в доме творчества, охранник совершает действия сексуального характера. Этот охранник уже под стражей», — передал собеседник. По его данным, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Ему может грозить пожизненное лишение свободы. У мужчины уже есть несколько судимостей — за изнасилование, побои и причинение тяжкого вреда здоровью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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