В Екатеринбурге охранник дома творчества полгода насиловал маленьких близняшек

В Екатеринбурге задержали охранника одного из районных домов детского творчества. Предположительно, мужчина несколько месяцев издевался над сестрами-близняшками. Об этом URA.RU рассказал источник.
«В полицию с заявлением обратился отец девочек (им по восемь лет). Он узнал, что уже полгода в отношении его дочерей, которые занимаются в доме творчества, охранник совершает действия сексуального характера. Этот охранник уже под стражей», — передал собеседник.
По его данным, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Ему может грозить пожизненное лишение свободы. У мужчины уже есть несколько судимостей — за изнасилование, побои и причинение тяжкого вреда здоровью.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!