В результате контрнаступления ВС РФ в Курской области ВСУ потеряли более двух тысяч бойцов. Операция проходила с 8 по 14 марта.
«ВСУ потеряли свыше двух тысяч военных за неделю решающего наступления российских войск», — сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минобороны РФ. Там добавили, что в этот период российские силы освободили 30 населенных пунктов Курской области, включая Суджу.
Российская армия продолжает операцию по освобождению территорий Курской области. ВС РФ недавно взяли под контроль Орловку и Погребки, а также стратегическую дорогу Юнаковка-Суджа. Президент РФ Владимир Путин предложил украинским военным сложить оружие, гарантируя им гуманное обращение, несмотря на признание их террористами. По словам военкора Бориса Рожина, в Курской области остались два населенных пункта — Горналь и Олешня — до полного освобождения области.
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