Сколько ВСУ потеряли бойцов за неделю контрнаступления ВС РФ в Курской области

ВСУ за неделю потеряли более двух тысяч военных в Курской области
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ВСУ были вытеснены из 30 населенных пунктов Курской области
ВСУ были вытеснены из 30 населенных пунктов Курской области Фото:
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ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

В результате контрнаступления ВС РФ в Курской области ВСУ потеряли более двух тысяч бойцов. Операция проходила с 8 по 14 марта.

«ВСУ потеряли свыше двух тысяч военных за неделю решающего наступления российских войск», — сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минобороны РФ. Там добавили, что в этот период российские силы освободили 30 населенных пунктов Курской области, включая Суджу.

Российская армия продолжает операцию по освобождению территорий Курской области. ВС РФ недавно взяли под контроль Орловку и Погребки, а также стратегическую дорогу Юнаковка-Суджа. Президент РФ Владимир Путин предложил украинским военным сложить оружие, гарантируя им гуманное обращение, несмотря на признание их террористами. По словам военкора Бориса Рожина, в Курской области остались два населенных пункта — Горналь и Олешня — до полного освобождения области.

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В результате контрнаступления ВС РФ в Курской области ВСУ потеряли более двух тысяч бойцов. Операция проходила с 8 по 14 марта. «ВСУ потеряли свыше двух тысяч военных за неделю решающего наступления российских войск», — сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минобороны РФ. Там добавили, что в этот период российские силы освободили 30 населенных пунктов Курской области, включая Суджу. Российская армия продолжает операцию по освобождению территорий Курской области. ВС РФ недавно взяли под контроль Орловку и Погребки, а также стратегическую дорогу Юнаковка-Суджа. Президент РФ Владимир Путин предложил украинским военным сложить оружие, гарантируя им гуманное обращение, несмотря на признание их террористами. По словам военкора Бориса Рожина, в Курской области остались два населенных пункта — Горналь и Олешня — до полного освобождения области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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