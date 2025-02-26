ВС РФ продвинулись в Курской области

Минобороны: ВС РФ освободили два населенных пункта в Курской области
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Российские военные освободили два населенных пункта на курском направлении
Российские военные освободили два населенных пункта на курском направлении Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Российские военные освободили несколько населенных пунктов на курском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Под контроль Вооруженных сил Российской Федерации перешли Орловка и Погребки.

«Входе наступательных действий освобождены населенные пункты Орловка и Погребки», — сообщили представители Минобороны РФ в telegram-канале ведомства. Уточняется, что в боевых действиях принимали участие бойцы группировки войск «Север».

Ранее стало известно, что ВС РФ взяли под контроль стратегически важную дорогу Юнаковка-Суджа в Курской области. Из-за этого положение ВСУ стало невыгодным. Войска противника готовятся отступать из региона.

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Российские военные освободили несколько населенных пунктов на курском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Под контроль Вооруженных сил Российской Федерации перешли Орловка и Погребки. «Входе наступательных действий освобождены населенные пункты Орловка и Погребки», — сообщили представители Минобороны РФ в telegram-канале ведомства. Уточняется, что в боевых действиях принимали участие бойцы группировки войск «Север». Ранее стало известно, что ВС РФ взяли под контроль стратегически важную дорогу Юнаковка-Суджа в Курской области. Из-за этого положение ВСУ стало невыгодным. Войска противника готовятся отступать из региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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