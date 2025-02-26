ВС РФ продвинулись в Курской области

Российские военные освободили несколько населенных пунктов на курском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Под контроль Вооруженных сил Российской Федерации перешли Орловка и Погребки.
«Входе наступательных действий освобождены населенные пункты Орловка и Погребки», — сообщили представители Минобороны РФ в telegram-канале ведомства. Уточняется, что в боевых действиях принимали участие бойцы группировки войск «Север».
Ранее стало известно, что ВС РФ взяли под контроль стратегически важную дорогу Юнаковка-Суджа в Курской области. Из-за этого положение ВСУ стало невыгодным. Войска противника готовятся отступать из региона.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.