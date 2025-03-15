Военкор Рожин: до освобождения Курской области осталось два населенных пункта

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ВС РФ проводят зачистку села Гуево в Курской области
ВС РФ проводят зачистку села Гуево в Курской области Фото:
новость из сюжета
ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

До полного освобождения Курской области российской армии осталось два населенных пункта — Горналь и Олешня. Об этом сообщил военкор Борис Рожин.

«Еще остались Горналь и Олешня, после чего все населенные пункты Курской области будут деоккупированны», — написал Рожин в своем telegram-канале. Он добавил, что сегодня российские войска освободили населенный пункт Гоголевка. В настоящий момент также проводится зачистка в Гуево.

Российская армия продолжает операции по освобождению территорий Курской области, ранее уже взяв под контроль населенные пункты Орловка и Погребки. Они также установили контроль над стратегически важной дорогой Юнаковка-Суджа.

Ситуация в регионе остается сложной. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что украинские военные могут сложить оружие и сдаться в плен, чтобы сохранить себе жизнь. Он также гарантировал им гуманное отношение, несмотря на то, что, по решению Генпрокуратуры РФ, они были признаны террористами за вторжение в субъект РФ. ВСУ было предложено сложить оружие до утра 15 марта, передает RT.

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До полного освобождения Курской области российской армии осталось два населенных пункта — Горналь и Олешня. Об этом сообщил военкор Борис Рожин. «Еще остались Горналь и Олешня, после чего все населенные пункты Курской области будут деоккупированны», — написал Рожин в своем telegram-канале. Он добавил, что сегодня российские войска освободили населенный пункт Гоголевка. В настоящий момент также проводится зачистка в Гуево. Российская армия продолжает операции по освобождению территорий Курской области, ранее уже взяв под контроль населенные пункты Орловка и Погребки. Они также установили контроль над стратегически важной дорогой Юнаковка-Суджа. Ситуация в регионе остается сложной. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что украинские военные могут сложить оружие и сдаться в плен, чтобы сохранить себе жизнь. Он также гарантировал им гуманное отношение, несмотря на то, что, по решению Генпрокуратуры РФ, они были признаны террористами за вторжение в субъект РФ. ВСУ было предложено сложить оружие до утра 15 марта, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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