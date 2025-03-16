Маша Миногарова выходит замуж за актера Александра Горчилина

На торжестве по случаю 36-летия модели Маши Миногаровой актер Александр Горчилин сделал ей предложение руки и сердца. Об этом сообщает StarHit.
«Я тебя люблю. И мой подарок на день рождения — это я. И я хочу сделать тебе предложение быть со мной», — передает StarHit слова Горчилина. После своей речи актер встал на одно колено перед Миногаровой и протянул ей кольцо.
Модель была шокирована речью возлюбленного. Однако Миногарова ответила согласием на предложение Горчилина.
Актер принимал участие в нескольких выпусках детского юмористического киножурнала «Ералаш». Его наиболее известные телевизионные проекты — это сериалы «Папины дочки» и «Атлантида». Также он проявил себя в роли режиссера. Особенно высокие оценки критиков и зрителей получил его фильм «Кислота», выпущенный в 2018 году. Слухи о романтических отношениях между известным актером и моделью появились давно. В День святого Валентина пара официально подтвердила свои отношения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.