Маша Миногарова выходит замуж за актера Александра Горчилина

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Миногарова приняла предложение руки и сердца Горчилина
Миногарова приняла предложение руки и сердца Горчилина Фото:

На торжестве по случаю 36-летия модели Маши Миногаровой актер Александр Горчилин сделал ей предложение руки и сердца. Об этом сообщает StarHit. 

«Я тебя люблю. И мой подарок на день рождения — это я. И я хочу сделать тебе предложение быть со мной», — передает StarHit слова Горчилина. После своей речи актер встал на одно колено перед Миногаровой и протянул ей кольцо. 

Модель была шокирована речью возлюбленного. Однако Миногарова ответила согласием на предложение Горчилина.

Актер принимал участие в нескольких выпусках детского юмористического киножурнала «Ералаш». Его наиболее известные телевизионные проекты — это сериалы «Папины дочки» и «Атлантида». Также он проявил себя в роли режиссера. Особенно высокие оценки критиков и зрителей получил его фильм «Кислота», выпущенный в 2018 году. Слухи о романтических отношениях между известным актером и моделью появились давно. В День святого Валентина пара официально подтвердила свои отношения.

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На торжестве по случаю 36-летия модели Маши Миногаровой актер Александр Горчилин сделал ей предложение руки и сердца. Об этом сообщает StarHit.  «Я тебя люблю. И мой подарок на день рождения — это я. И я хочу сделать тебе предложение быть со мной», — передает StarHit слова Горчилина. После своей речи актер встал на одно колено перед Миногаровой и протянул ей кольцо.  Модель была шокирована речью возлюбленного. Однако Миногарова ответила согласием на предложение Горчилина. Актер принимал участие в нескольких выпусках детского юмористического киножурнала «Ералаш». Его наиболее известные телевизионные проекты — это сериалы «Папины дочки» и «Атлантида». Также он проявил себя в роли режиссера. Особенно высокие оценки критиков и зрителей получил его фильм «Кислота», выпущенный в 2018 году. Слухи о романтических отношениях между известным актером и моделью появились давно. В День святого Валентина пара официально подтвердила свои отношения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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