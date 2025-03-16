Боец Мангуст: ВСУ возвели серьезные укрепления в Курской области

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Мангуст предположил, что ВСУ предвидели, что им нужно будет держать оборону в Курской области
Мангуст предположил, что ВСУ предвидели, что им нужно будет держать оборону в Курской области Фото:
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ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

Украинская армия создала обширные укрепления в населенных пунктах Курской области. Об этом сообщил начальник штаба полка Северной группировки с позывным Мангуст. 

«Довольно серьезные были укрепления там (в Курской области — прим. URA.RU). Видимо они с августа месяца предвидели развитие ситуации, что им придется держать оборону именно по этому рубежу», — рассказал начальник штаба. Соответствующие кадры от Минобороны РФ имеются в распоряжении у ТАСС. 

Мангуст отметил, что в распоряжении украинских войск были бетонные долговременные огневые точки, обустроенные на высоком уровне, включая наличие бань и продовольственных складов. По его словам, российским военным приходилось передвигаться через открытые и сложные по рельефу территории, а также лесные массивы, где находились украинские наблюдательные посты. Кроме того, действия российских бойцов находились под непрерывным наблюдением украинских БПЛА.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации сообщило об освобождении населенных пунктов Рубанщина и Заолешенка в Курской области. В операции участвовали подразделения группировки войск «Север». В ходе боевых действий российские военные нанесли удары по единицам механизированной и двум десантно-штурмовым бригадам, двум бригадам территориальной обороны и штурмовому полку Вооруженных Сил Украины, находящимся в районах Гоголевка, Горнали, Гуево и Олешни, передает «Национальная служба новостей».

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Украинская армия создала обширные укрепления в населенных пунктах Курской области. Об этом сообщил начальник штаба полка Северной группировки с позывным Мангуст.  «Довольно серьезные были укрепления там (в Курской области — прим. URA.RU). Видимо они с августа месяца предвидели развитие ситуации, что им придется держать оборону именно по этому рубежу», — рассказал начальник штаба. Соответствующие кадры от Минобороны РФ имеются в распоряжении у ТАСС.  Мангуст отметил, что в распоряжении украинских войск были бетонные долговременные огневые точки, обустроенные на высоком уровне, включая наличие бань и продовольственных складов. По его словам, российским военным приходилось передвигаться через открытые и сложные по рельефу территории, а также лесные массивы, где находились украинские наблюдательные посты. Кроме того, действия российских бойцов находились под непрерывным наблюдением украинских БПЛА. Ранее Министерство обороны Российской Федерации сообщило об освобождении населенных пунктов Рубанщина и Заолешенка в Курской области. В операции участвовали подразделения группировки войск «Север». В ходе боевых действий российские военные нанесли удары по единицам механизированной и двум десантно-штурмовым бригадам, двум бригадам территориальной обороны и штурмовому полку Вооруженных Сил Украины, находящимся в районах Гоголевка, Горнали, Гуево и Олешни, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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