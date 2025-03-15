15 марта 2025

Свердловские гаишники запускают масштабные проверки на дорогах

ГАИ: в Свердловской области пройдут рейды с 17 по 21 марта
© Служба новостей «URA.RU»
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ГАИ проведут рейды для улучшения безопасности на дорогах
ГАИ проведут рейды для улучшения безопасности на дорогах Фото:

В Свердловской области сотрудники Госавтоинспекции проведут рейды по выявлению должников по штрафам, а также проверят водителей грузовиков. Проверки состоятся с 17 по 21 марта при привлечении других ведомств, сообщили гаишники в своем telegram-канале.

«С 17 по 21 марта пройдет оперативно-профилактическое мероприятие „Должник“, направленное на обеспечение своевременной оплаты штрафов за административные правонарушения. Водителей, не оплативших штрафы в установленный срок, ждут серьезные последствия: удвоение суммы штрафа, административный арест до 15 суток или обязательные работы до 50 часов. В ночные часы или в выходные дни нарушители могут быть задержаны до решения суда», — говорится в сообщении.

В эти же даты сотрудники ГАИ будут поджидать большегрузы. В ведомстве заявили, что дополнительное внимание обусловлено шестью смертельными случаями и 24 пострадавшими в ДТП за первые месяцы 2025-го. Прежде всего, водителей грузовиков проверят на соблюдение режима труда и отдыха, а также правил перевозки опасных грузов.

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В Свердловской области сотрудники Госавтоинспекции проведут рейды по выявлению должников по штрафам, а также проверят водителей грузовиков. Проверки состоятся с 17 по 21 марта при привлечении других ведомств, сообщили гаишники в своем telegram-канале. «С 17 по 21 марта пройдет оперативно-профилактическое мероприятие „Должник“, направленное на обеспечение своевременной оплаты штрафов за административные правонарушения. Водителей, не оплативших штрафы в установленный срок, ждут серьезные последствия: удвоение суммы штрафа, административный арест до 15 суток или обязательные работы до 50 часов. В ночные часы или в выходные дни нарушители могут быть задержаны до решения суда», — говорится в сообщении. В эти же даты сотрудники ГАИ будут поджидать большегрузы. В ведомстве заявили, что дополнительное внимание обусловлено шестью смертельными случаями и 24 пострадавшими в ДТП за первые месяцы 2025-го. Прежде всего, водителей грузовиков проверят на соблюдение режима труда и отдыха, а также правил перевозки опасных грузов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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