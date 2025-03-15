В ЯНАО перекрыли пять трасс и три зимника

В ЯНАО перекрыто три зимника и три трассы, еще на двух дорогах движение осуществляется в реверсивном режиме. Причина этого в плохой погоде — департамент транспорта и дорожного хозяйства Ямала предупреждает о ограниченной видимости и гололеде.
«Из-за неблагоприятных погодных условий (ограниченная видимость, гололед) закрыты дороги Новый Уренгой — Пангоды, Пангоды — Правохеттинский, Правохеттинский — Надым (пропуск по прописке). Зимники: Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале, Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги, Коротчаево — Красноселькуп. Реверсивное движение: Пуровск — Коротчаево, Коротчаево — Новый Уренгой», — написано в telegram-канале ведомства.
Остальные дороги региона пока открыты. В дептрансе ямальцев просят беречь себя и своих близких: не выезжать на закрытые участки дорог и зимники, соблюдать скоростной режим, ПДД, дистанцию, не совершать резких маневров и учитывать реальные погодные условия.
Ранее URA.RU писало, что в аэропорту Нового Уренгоя (ЯНАО) сохраняются сложные метеоусловия. Это внесло коррективы в расписание вылета 24 рейсов, шесть из которых находятся в ожидании больше суток.
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