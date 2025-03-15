15 марта 2025
14 марта 2025

В ЯНАО перекрыли пять трасс и три зимника

© Служба новостей «URA.RU»
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Погода вносит коррективы в движение авто в ЯНАО
Погода вносит коррективы в движение авто в ЯНАО Фото:

В ЯНАО перекрыто три зимника и три трассы, еще на двух дорогах движение осуществляется в реверсивном режиме. Причина этого в плохой погоде — департамент транспорта и дорожного хозяйства Ямала предупреждает о ограниченной видимости и гололеде.

«Из-за неблагоприятных погодных условий (ограниченная видимость, гололед) закрыты дороги Новый Уренгой — Пангоды, Пангоды — Правохеттинский, Правохеттинский — Надым (пропуск по прописке). Зимники: Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале, Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги, Коротчаево — Красноселькуп. Реверсивное движение: Пуровск — Коротчаево, Коротчаево — Новый Уренгой», — написано в telegram-канале ведомства.

Остальные дороги региона пока открыты. В дептрансе ямальцев просят беречь себя и своих близких: не выезжать на закрытые участки дорог и зимники, соблюдать скоростной режим, ПДД, дистанцию, не совершать резких маневров и учитывать реальные погодные условия.

Ранее URA.RU писало, что в аэропорту Нового Уренгоя (ЯНАО) сохраняются сложные метеоусловия. Это внесло коррективы в расписание вылета 24 рейсов, шесть из которых находятся в ожидании больше суток.

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В ЯНАО перекрыто три зимника и три трассы, еще на двух дорогах движение осуществляется в реверсивном режиме. Причина этого в плохой погоде — департамент транспорта и дорожного хозяйства Ямала предупреждает о ограниченной видимости и гололеде. «Из-за неблагоприятных погодных условий (ограниченная видимость, гололед) закрыты дороги Новый Уренгой — Пангоды, Пангоды — Правохеттинский, Правохеттинский — Надым (пропуск по прописке). Зимники: Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале, Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги, Коротчаево — Красноселькуп. Реверсивное движение: Пуровск — Коротчаево, Коротчаево — Новый Уренгой», — написано в telegram-канале ведомства. Остальные дороги региона пока открыты. В дептрансе ямальцев просят беречь себя и своих близких: не выезжать на закрытые участки дорог и зимники, соблюдать скоростной режим, ПДД, дистанцию, не совершать резких маневров и учитывать реальные погодные условия. Ранее URA.RU писало, что в аэропорту Нового Уренгоя (ЯНАО) сохраняются сложные метеоусловия. Это внесло коррективы в расписание вылета 24 рейсов, шесть из которых находятся в ожидании больше суток.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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