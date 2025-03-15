В ЯНАО полицейский совершил суицид, потому что жена узнала об измене

У погибшего остались трое детей
Глава отделения полиции по вопросам миграции Шурышкарского района совершил суицид. По предварительным данным, это случилось из-за того, что жена узнала о его измене.
«В ЯНАО совершил суицид глава местного отделения полиции по вопросам миграции. Предварительно, он не смог смириться с тем, что жена узнала о его измене», — пишет Baza.
Погиб полицейский утром 16 марта. Дома у него остались трое детей.
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