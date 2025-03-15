15 марта 2025
14 марта 2025

В ЯНАО полицейский совершил суицид, потому что жена узнала об измене

© Служба новостей «URA.RU»
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У погибшего остались трое детей
У погибшего остались трое детей Фото:

Глава отделения полиции по вопросам миграции Шурышкарского района совершил суицид. По предварительным данным, это случилось из-за того, что жена узнала о его измене.

«В ЯНАО совершил суицид глава местного отделения полиции по вопросам миграции. Предварительно, он не смог смириться с тем, что жена узнала о его измене», — пишет Baza.

Погиб полицейский утром 16 марта. Дома у него остались трое детей.

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Глава отделения полиции по вопросам миграции Шурышкарского района совершил суицид. По предварительным данным, это случилось из-за того, что жена узнала о его измене. «В ЯНАО совершил суицид глава местного отделения полиции по вопросам миграции. Предварительно, он не смог смириться с тем, что жена узнала о его измене», — пишет Baza. Погиб полицейский утром 16 марта. Дома у него остались трое детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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