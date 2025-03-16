112: при крушении дельтаплана в Кировской области погиб пилот

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Службы расследуют причину крушения мотодельтаплана
Службы расследуют причину крушения мотодельтаплана Фото:

Пилот Виктор Турундаев погиб при крушении мотодельтаплана в Омутнинском районе Кировской области. Об этом сообщают telegram-каналы со ссылкой на источники.

«Пилот погиб в крушении мотодельтаплана в Кировской области», — пишет telegram-канал 112 со ссылкой на неназванные источники. По их данным, мотодельтаплан «Атом» рухнул на лед водохранилища в Омутнинском районе, Турундаев погиб на месте. Экстренные службы расследуют причины инцидента.

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Пилот Виктор Турундаев погиб при крушении мотодельтаплана в Омутнинском районе Кировской области. Об этом сообщают telegram-каналы со ссылкой на источники. «Пилот погиб в крушении мотодельтаплана в Кировской области», — пишет telegram-канал 112 со ссылкой на неназванные источники. По их данным, мотодельтаплан «Атом» рухнул на лед водохранилища в Омутнинском районе, Турундаев погиб на месте. Экстренные службы расследуют причины инцидента.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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