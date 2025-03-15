Кафе курганского продюсера Максима Фадеева принесло убытки

Кафе сработало в убыток
Московское заведение «У Дяди Макса», одним из совладельцев которого является продюсер Максим Фадеев из Кургана, понесло многомиллионные убытки за 2024 год. Об этом говорится в финансовой документации.
«Убыток ООО „У Дяди Макса“ за 2024 год — 65, 1 млн рублей. Доходы организации существенно сократились», — указано в документации на портале СБИС.
Ранее сообщалось, что несмотря на проблемы, Фадеев не собирается заканчивать карьеру ресторатора. Продюсер зарегистрировал товарный знак на караоке-клуб «Попой-ка».
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