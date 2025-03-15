15 марта 2025

Кафе курганского продюсера Максима Фадеева принесло убытки

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Кафе сработало в убыток
Кафе сработало в убыток Фото:

Московское заведение «У Дяди Макса», одним из совладельцев которого является продюсер Максим Фадеев из Кургана, понесло многомиллионные убытки за 2024 год. Об этом говорится в финансовой документации.

«Убыток ООО „У Дяди Макса“ за 2024 год — 65, 1 млн рублей. Доходы организации существенно сократились», — указано в документации на портале СБИС.

Ранее сообщалось, что несмотря на проблемы, Фадеев не собирается заканчивать карьеру ресторатора. Продюсер зарегистрировал товарный знак на караоке-клуб «Попой-ка».

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Московское заведение «У Дяди Макса», одним из совладельцев которого является продюсер Максим Фадеев из Кургана, понесло многомиллионные убытки за 2024 год. Об этом говорится в финансовой документации. «Убыток ООО „У Дяди Макса“ за 2024 год — 65, 1 млн рублей. Доходы организации существенно сократились», — указано в документации на портале СБИС. Ранее сообщалось, что несмотря на проблемы, Фадеев не собирается заканчивать карьеру ресторатора. Продюсер зарегистрировал товарный знак на караоке-клуб «Попой-ка».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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