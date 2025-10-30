Уроженка Шадринска Анастасия Набиуллина вышла в финал международного музыкального проекта «Большая сцена» Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Выпускница шадринской гимназии и детской музыкальной школы, а ныне жительница Санкт-Петербурга Анастасия Набиуллина, прошла в финал VI Международного фестиваля «Большая сцена». Как сообщает пресс-служба администрации города Шадринска, по итогам полуфинала девушка набрала высший балл среди конкурсантов. Финальное выступление Анастасии состоится в апреле 2026 года в Государственном Кремлевском дворце в Москве.

«Как рассказала нам исполнительница, результат позволил выйти в финал проекта и гарантировал выступление на главной сцене России. В апреле в Государственном Кремлёвском Дворце состоится гранд-финал VI Международного музыкального фестиваля „Большая сцена“ с участием победителей проекта и российских звезд», — сообщила пресс-служба администрации Шадринска.

Ранее Анастасия Набиуллина уже становилась лауреатом премии имени Геннадия Фофанова в Шадринске и окончила музыкальную школу по классу флейты и академическому вокалу. Свое профессиональное образование она продолжила в челябинском музыкальном училище имени П. И. Чайковского, затем — в Российском государственном институте сценических искусств. Этой осенью она стала солисткой Государственной филармонии для детей и молодежи. Посмотреть выступление Анастасии в финале конкурса можно будет в онлайн-трансляции 1 ноября, начиная с 9:00 по московскому времени, на официальных ресурсах фестиваля.

