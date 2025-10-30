Курган богат талантами: финалистка международного конкурса Набиуллина выступит в Кремле. Видео
Уроженка Шадринска Анастасия Набиуллина вышла в финал международного музыкального проекта «Большая сцена»
Выпускница шадринской гимназии и детской музыкальной школы, а ныне жительница Санкт-Петербурга Анастасия Набиуллина, прошла в финал VI Международного фестиваля «Большая сцена». Как сообщает пресс-служба администрации города Шадринска, по итогам полуфинала девушка набрала высший балл среди конкурсантов. Финальное выступление Анастасии состоится в апреле 2026 года в Государственном Кремлевском дворце в Москве.
«Как рассказала нам исполнительница, результат позволил выйти в финал проекта и гарантировал выступление на главной сцене России. В апреле в Государственном Кремлёвском Дворце состоится гранд-финал VI Международного музыкального фестиваля „Большая сцена“ с участием победителей проекта и российских звезд», — сообщила пресс-служба администрации Шадринска.
Ранее Анастасия Набиуллина уже становилась лауреатом премии имени Геннадия Фофанова в Шадринске и окончила музыкальную школу по классу флейты и академическому вокалу. Свое профессиональное образование она продолжила в челябинском музыкальном училище имени П. И. Чайковского, затем — в Российском государственном институте сценических искусств. Этой осенью она стала солисткой Государственной филармонии для детей и молодежи. Посмотреть выступление Анастасии в финале конкурса можно будет в онлайн-трансляции 1 ноября, начиная с 9:00 по московскому времени, на официальных ресурсах фестиваля.
В последние годы участницы из регионов России регулярно выходят в финал крупных творческих соревнований. Так, в октябре пермячка Анастасия Андреева представляла Пермский край на конкурсе красоты «Мисс и Миссис Россия Земля» в Москве, а ранее становилась первой вице-миссис своего региона. Подобные проекты дают талантливым девушкам возможность заявить о себе на всероссийском уровне и открыть новые профессиональные перспективы.
