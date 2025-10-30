Заместителем спикера курганской гордумы стал не единоросс

В курганской гордуме заместителем спикера стал депутат от системной оппозиции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской городской думе избрали заместителя председателя — им стал представитель ЛДПР Антон Рудаков. За его кандидатуру единогласно проголосовали 20 депутатов, включая большинство из фракции «Единая Россия». Об этом сообщает в соцсетях экс-лидер курганской ЛДПР Юрий Ярушин, также передает журналист URA.RU.

«На заседании Курганской городской думы единогласно избрали на должность заместителя председателя Антона Рудакова», — отметил корреспондент URA.RU. За него единогласно проголосовали 20 присутствующих депутатов. До этого должность зампреда в гордуме не занимал никто — пост оставался вакантным.

О назначении также сообщил экс-лидер ЛДПР Юрий Ярушин. «Антон Викторович обладает достаточным жизненным и профессиональным опытом, активно проводит депутатскую и партийную работу, умеет выстраивать открытый и конструктивный диалог, в том числе с молодежью. Этот опыт, несомненно, пригодится ему в новой должности и позволит представлять интересы жителей Кургана и ЛДПР», — сообщил он на своей странице «Вконтакте».

