В Госдуме предложили сажать в тюрьму за самовыгул животных

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов направил в правительство РФ два законопроекта, ужесточающих ответственность за самовыгул домашних животных. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.
«„Самовыгул“ — это безответственность и зло. Это как минимум административное правонарушение, поскольку он прямо запрещен федеральным законом об ответственном контроле за животными. Однако последствия нарушения этих норм сегодня смехотворны и совершенно не соответствуют тем страшным последствиям, к которым может привести безалаберность владельца», — написал Бурматов.
Поправка в КоАП повысит штрафы до 50 тысяч рублей за самовыгул без последствий для окружающих. Вторая инициатива — поправка в УК — вводит до трех лет тюрьмы по статье «причинение смерти по неосторожности» в случаях, подобных инциденту в Бурятии, где мужчина погиб от нападения отпущенных без присмотра собак. Депутат выразил надежду на оперативное одобрение законопроектов правительством.
Ранее в Бурятии собаки, оставленные без контроля, загрызли человека. Глава региона Алексей Цыденов отметил, что трагедия произошла из-за безответственности владельцев. Глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас призвал ввести уголовное наказание за самовыгул собак «для защиты жизни людей». Таким образом он поддержал Цыденова, предложившего ужесточить ответственность для владельцев собак.
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