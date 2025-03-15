В Новом Уренгое 15 марта пошел дождь и превратил дороги и тротуары в каток. Сегодня — 16 марта — находчивые ямальцы придумали необычный и крайне опасный способ передвижения по городу — катаясь на коньках.
«Все: пишут, что на улице страшный гололёд, надо быть осторожными Северяне: надевают коньки и идут кататься по городу», — написано в telegram-канале «Сова сказала». «Некоторые северяне решили использовать эту ситуацию и „преподать“ мастер-класс остальным как не нужно сейчас передвигаться по дворам», — добавляет «Север-Пресс».
Передвигаться таким способом действительно не нужно — это очень опасно. Дело в том, что коньки не имеют специальных тормозов. Катание на них по дорогам и тротуарам города чревато авариями и наездами на пешеходов, в том числе на тех, кто на этом же льду нечаянно упал.
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