15 марта 2025
14 марта 2025

Жители Нового Уренгоя катаются на конках по тротуарам города. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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кататься на коньках по тротуарам города очень опасно
кататься на коньках по тротуарам города очень опасно Фото:

В Новом Уренгое 15 марта пошел дождь и превратил дороги и тротуары в каток. Сегодня — 16 марта — находчивые ямальцы придумали необычный и крайне опасный способ передвижения по городу — катаясь на коньках.

«Все: пишут, что на улице страшный гололёд, надо быть осторожными Северяне: надевают коньки и идут кататься по городу», — написано в telegram-канале «Сова сказала». «Некоторые северяне решили использовать эту ситуацию и „преподать“ мастер-класс остальным как не нужно сейчас передвигаться по дворам», — добавляет «Север-Пресс».

Передвигаться таким способом действительно не нужно — это очень опасно. Дело в том, что коньки не имеют специальных тормозов. Катание на них по дорогам и тротуарам города чревато авариями и наездами на пешеходов, в том числе на тех, кто на этом же льду нечаянно упал.

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В Новом Уренгое 15 марта пошел дождь и превратил дороги и тротуары в каток. Сегодня — 16 марта — находчивые ямальцы придумали необычный и крайне опасный способ передвижения по городу — катаясь на коньках. «Все: пишут, что на улице страшный гололёд, надо быть осторожными Северяне: надевают коньки и идут кататься по городу», — написано в telegram-канале «Сова сказала». «Некоторые северяне решили использовать эту ситуацию и „преподать“ мастер-класс остальным как не нужно сейчас передвигаться по дворам», — добавляет «Север-Пресс». Передвигаться таким способом действительно не нужно — это очень опасно. Дело в том, что коньки не имеют специальных тормозов. Катание на них по дорогам и тротуарам города чревато авариями и наездами на пешеходов, в том числе на тех, кто на этом же льду нечаянно упал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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