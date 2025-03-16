Замминистра МЧС России Курынин попал в аварию под Тульском

Заместитель министра МЧС России Роман Курынин попал в аварию на трассе М-4 «Дон» в Тульской области. Об этом сообщают telegram-каналы. ДТП произошло на 229 километре автодороги.
«Замминистра МЧС России Роман Курынин попал в аварию в Тульской области... ДТП произошло на 229 километре трассы М-4 „Дон“», — пишет telegram-канал Shot. В момент аварии Курынин управлял своим автомобилем TANK 500.
В результате ДТП внедорожник замминистра перевернулся. Однако, по предварительным данным, Курынин не получил серьезных травм и госпитализация ему не потребовалась. На место происшествия сразу же прибыли экстренные службы.
Роман Курынин — 43-летний заместитель министра МЧС России. Он приступил к выполнению своих обязанностей в июле 2024 года. Его трудовой вклад в обеспечение безопасности страны был отмечен несколькими государственными наградами. Среди них — орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, медаль МЧС России «За содружество во имя спасения» и медаль Федеральной службы охраны России «За взаимодействие».
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