15 марта 2025
14 марта 2025

Глава ХМАО поделился эмоциями с хоккейных матчей на «Кубке Защитников Отечества». Фото

Спортсмены ХМАО победили в хоккейных матчах на «Кубке Защитников Отечества»
© Служба новостей «URA.RU»
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Кухарук позвал югорчан посмотреть на спортивные состязания на «Кубке Защитников Отечества»
Кухарук позвал югорчан посмотреть на спортивные состязания на «Кубке Защитников Отечества» Фото:

Команды спортсменов из ХМАО стали победителями матчей по хоккею и следж-хоккею на «Кубке Защитников Отечества». Губернатор Югры Руслан Кухарук заявил, что это были очень яркие и запоминающиеся победы.

«Югра — территория спорта! Яркими и запоминающимися победами сегодня порадовали болельщиков наши следж-хоккеисты и хоккеисты. Присоединился к зрителям обоих матчей. На Кубке защитников Отечества спортсмены — ветераны СВО из Югры и Сахалинской области шли на равных до самого конца. Наши парни одержали победу по результатам эмоциональной серии буллитов. Поздравляю! Для ХК „Югра“ последний матч регулярного чемпионата Всероссийской хоккейной лиги против тульского „АКМ“ также стал победным — 4:0», — написал Кухарук в своем telegram-канале.

По его мнению, победы югорчанам принесли командный дух и настойчивость. Глава ХМАО зовет всех посмотреть на соревнования на «Кубке Защитников отечества»: «поддержим наших героев!».

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Команды спортсменов из ХМАО стали победителями матчей по хоккею и следж-хоккею на «Кубке Защитников Отечества». Губернатор Югры Руслан Кухарук заявил, что это были очень яркие и запоминающиеся победы. «Югра — территория спорта! Яркими и запоминающимися победами сегодня порадовали болельщиков наши следж-хоккеисты и хоккеисты. Присоединился к зрителям обоих матчей. На Кубке защитников Отечества спортсмены — ветераны СВО из Югры и Сахалинской области шли на равных до самого конца. Наши парни одержали победу по результатам эмоциональной серии буллитов. Поздравляю! Для ХК „Югра“ последний матч регулярного чемпионата Всероссийской хоккейной лиги против тульского „АКМ“ также стал победным — 4:0», — написал Кухарук в своем telegram-канале. По его мнению, победы югорчанам принесли командный дух и настойчивость. Глава ХМАО зовет всех посмотреть на соревнования на «Кубке Защитников отечества»: «поддержим наших героев!».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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