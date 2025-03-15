Команды спортсменов из ХМАО стали победителями матчей по хоккею и следж-хоккею на «Кубке Защитников Отечества». Губернатор Югры Руслан Кухарук заявил, что это были очень яркие и запоминающиеся победы.
«Югра — территория спорта! Яркими и запоминающимися победами сегодня порадовали болельщиков наши следж-хоккеисты и хоккеисты. Присоединился к зрителям обоих матчей. На Кубке защитников Отечества спортсмены — ветераны СВО из Югры и Сахалинской области шли на равных до самого конца. Наши парни одержали победу по результатам эмоциональной серии буллитов. Поздравляю! Для ХК „Югра“ последний матч регулярного чемпионата Всероссийской хоккейной лиги против тульского „АКМ“ также стал победным — 4:0», — написал Кухарук в своем telegram-канале.
По его мнению, победы югорчанам принесли командный дух и настойчивость. Глава ХМАО зовет всех посмотреть на соревнования на «Кубке Защитников отечества»: «поддержим наших героев!».
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