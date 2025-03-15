15 марта 2025

Глава ЯНАО поделился, чем занимался все воскресенье. Фото

Артюхов все воскресенье провел за рулем снегохода
© Служба новостей «URA.RU»
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Артюхов поделился, что весь выходной провел за рулем снегохода
Артюхов поделился, что весь выходной провел за рулем снегохода Фото:

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов поделился, что все воскресенье провел за рулем снегохода. Он также опубликовал фотографии себя на транспорте и с потрясающие виды Ямала.

«Воскресенье провел за рулем снегохода. А как прошли ваши выходные?» — написал Артюхов в своем telegram-канале.

Он добавил, что Полярный Урал — место, куда хочется возвращаться снова и снова. Ямальцы в комментариях под постом начали активно делиться, как прошел их выходной.

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Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов поделился, что все воскресенье провел за рулем снегохода. Он также опубликовал фотографии себя на транспорте и с потрясающие виды Ямала. «Воскресенье провел за рулем снегохода. А как прошли ваши выходные?» — написал Артюхов в своем telegram-канале. Он добавил, что Полярный Урал — место, куда хочется возвращаться снова и снова. Ямальцы в комментариях под постом начали активно делиться, как прошел их выходной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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