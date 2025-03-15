Артюхов поделился, что весь выходной провел за рулем снегохода
Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов поделился, что все воскресенье провел за рулем снегохода. Он также опубликовал фотографии себя на транспорте и с потрясающие виды Ямала.
«Воскресенье провел за рулем снегохода. А как прошли ваши выходные?» — написал Артюхов в своем telegram-канале.
Он добавил, что Полярный Урал — место, куда хочется возвращаться снова и снова. Ямальцы в комментариях под постом начали активно делиться, как прошел их выходной.
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