Спецпосланник Уиткофф: Россия и США обсуждают договоренности по Черному морю

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Уиткофф заявил, что в рамках возможного перемирия обсуждается ситуация на поле боя
Уиткофф заявил, что в рамках возможного перемирия обсуждается ситуация на поле боя Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

В контексте урегулирования конфликта на Украине обсуждаются договоренности по Черному морю и доступам к портам. Об этом заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

«Мы должны обсудить это <...> Доступ к портам — потенциальная договоренность о Черном море. Столько элементов для утверждения прекращения огня», — сообщил Стив Уиткофф в беседе с телеканалом CBS. По его данным, также обсуждаются условия на поле боя и территории. Спецпосланник также выразил надежду на достижение прекращения огня, особенно в приграничных районах, чтобы минимизировать боевые столкновения.

Уиткофф встретился с президентом РФ Владимиром Путиным 14 марта для обсуждения конфликта на Украине. Ранее американские и украинские представители встретились в Джидде, где последние согласились на 30-дневное прекращение огня.

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В контексте урегулирования конфликта на Украине обсуждаются договоренности по Черному морю и доступам к портам. Об этом заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф. «Мы должны обсудить это <...> Доступ к портам — потенциальная договоренность о Черном море. Столько элементов для утверждения прекращения огня», — сообщил Стив Уиткофф в беседе с телеканалом CBS. По его данным, также обсуждаются условия на поле боя и территории. Спецпосланник также выразил надежду на достижение прекращения огня, особенно в приграничных районах, чтобы минимизировать боевые столкновения. Уиткофф встретился с президентом РФ Владимиром Путиным 14 марта для обсуждения конфликта на Украине. Ранее американские и украинские представители встретились в Джидде, где последние согласились на 30-дневное прекращение огня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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