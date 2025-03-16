Обломки украинских беспилотников нанесли повреждения в Курской области

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Обломки БПЛА ВСУ устроили пожар на автовокзале Железногорска
Обломки БПЛА ВСУ устроили пожар на автовокзале Железногорска Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Обломки украинских беспилотников повредили нанесли повреждения некоторым объектам в Железногорске Курской области. Массовая атака была нацелена на Орловскую область. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«Над Железногорском сработала наша система ПВО — по данным Минобороны уничтожено 27 БПЛА. Массовая атака была направлена не на Железногорск: украинские беспилотники летели по направлению Орловской области», — написал Хинштейн в своем telegram-канале.

В результате падения обломков загорелись мягкая кровля автовокзала и частный гараж — оба пожара ликвидированы силами МЧС. На территории завода «Вагонмаш» обнаружена неразорвавшаяся часть беспилотника, зона оцеплена, на месте работают взрывотехники Росгвардии. Пострадавших нет, однако оперативные службы, включая скорую помощь, продолжают дежурство. Больница Железногорска переведена в режим повышенной готовности. 

Ранее Минобороны РФ сообщили, что ВСУ выпустили на территорию России 29 беспилотников. 27 БПЛА были сбиты над Курской областью, еще два — над Орловской. 

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Обломки украинских беспилотников повредили нанесли повреждения некоторым объектам в Железногорске Курской области. Массовая атака была нацелена на Орловскую область. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн. «Над Железногорском сработала наша система ПВО — по данным Минобороны уничтожено 27 БПЛА. Массовая атака была направлена не на Железногорск: украинские беспилотники летели по направлению Орловской области», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. В результате падения обломков загорелись мягкая кровля автовокзала и частный гараж — оба пожара ликвидированы силами МЧС. На территории завода «Вагонмаш» обнаружена неразорвавшаяся часть беспилотника, зона оцеплена, на месте работают взрывотехники Росгвардии. Пострадавших нет, однако оперативные службы, включая скорую помощь, продолжают дежурство. Больница Железногорска переведена в режим повышенной готовности.  Ранее Минобороны РФ сообщили, что ВСУ выпустили на территорию России 29 беспилотников. 27 БПЛА были сбиты над Курской областью, еще два — над Орловской. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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