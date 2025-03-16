Украина выпустила по России 29 дронов

Средства противовоздушной обороны России вечером 16 марта уничтожили 29 украинских беспилотников. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
«Средства ПВО с 18:20 по 19:00 уничтожили 29 украинских беспилотников», — говорится в сообщении МО РФ. Из общего числа, 27 БПЛА были замечены над территорией Курской области, а два — над Орловской областью.
Ранее сообщалось, что ВСУ провели обстрел Железногорска, который находится в Курской области. Местные жители сообщили о том, что в данном районе было зафиксировано свыше 40 взрывов, передает telegram-канал Shot.
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