Украина выпустила по России 29 дронов

Минобороны: средства ПВО РФ уничтожили 29 украинских беспилотников
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Украина запустила 29 БПЛА по территории России
Украина запустила 29 БПЛА по территории России Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Средства противовоздушной обороны России вечером 16 марта уничтожили 29 украинских беспилотников. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

«Средства ПВО с 18:20 по 19:00 уничтожили 29 украинских беспилотников», — говорится в сообщении МО РФ. Из общего числа, 27 БПЛА были замечены над территорией Курской области, а два — над Орловской областью.

Ранее сообщалось, что ВСУ провели обстрел Железногорска, который находится в Курской области. Местные жители сообщили о том, что в данном районе было зафиксировано свыше 40 взрывов, передает telegram-канал Shot.

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Средства противовоздушной обороны России вечером 16 марта уничтожили 29 украинских беспилотников. Об этом сообщило Министерство обороны РФ. «Средства ПВО с 18:20 по 19:00 уничтожили 29 украинских беспилотников», — говорится в сообщении МО РФ. Из общего числа, 27 БПЛА были замечены над территорией Курской области, а два — над Орловской областью. Ранее сообщалось, что ВСУ провели обстрел Железногорска, который находится в Курской области. Местные жители сообщили о том, что в данном районе было зафиксировано свыше 40 взрывов, передает telegram-канал Shot.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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