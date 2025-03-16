16 марта 2025
15 марта 2025

В ЯНАО загорелась квартира в многоэтажке

© Служба новостей «URA.RU»
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Очевидцы заметили дым из окна на восьмом этаже
Очевидцы заметили дым из окна на восьмом этаже Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) днем 16 марта в одной из квартир на восьмом этаже в доме по улице Магистральная произошел пожар. Очевидцы сообщили, что из окон валил черный дым.

«Пожар 16.03.2025 в 16:19, город Ноябрьск, ул. Магистральная, 125. Густой черный дым из окон 8-го этажа», — сообщается в telegram-канале «NSK».

Возгорание произошло на кухне площадью 15 квадратных метров. Огнем повреждены стены и мебель. По сообщениям очевидцев пострадавших нет.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу МЧС по ЯНАО с просьбой прокомментировать происшествие. Ответ ожидается.

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В Ноябрьске (ЯНАО) днем 16 марта в одной из квартир на восьмом этаже в доме по улице Магистральная произошел пожар. Очевидцы сообщили, что из окон валил черный дым. «Пожар 16.03.2025 в 16:19, город Ноябрьск, ул. Магистральная, 125. Густой черный дым из окон 8-го этажа», — сообщается в telegram-канале «NSK». Возгорание произошло на кухне площадью 15 квадратных метров. Огнем повреждены стены и мебель. По сообщениям очевидцев пострадавших нет. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу МЧС по ЯНАО с просьбой прокомментировать происшествие. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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