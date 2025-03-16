В ЯНАО загорелась квартира в многоэтажке

Очевидцы заметили дым из окна на восьмом этаже
В Ноябрьске (ЯНАО) днем 16 марта в одной из квартир на восьмом этаже в доме по улице Магистральная произошел пожар. Очевидцы сообщили, что из окон валил черный дым.
«Пожар 16.03.2025 в 16:19, город Ноябрьск, ул. Магистральная, 125. Густой черный дым из окон 8-го этажа», — сообщается в telegram-канале «NSK».
Возгорание произошло на кухне площадью 15 квадратных метров. Огнем повреждены стены и мебель. По сообщениям очевидцев пострадавших нет.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу МЧС по ЯНАО с просьбой прокомментировать происшествие. Ответ ожидается.
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