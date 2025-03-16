Когда на Ямале растает снег

Апрель в ЯНАО также будет теплым
На территории Ямало-Ннецкого автономного округа снег растает не раньше конца апреля. Такой прогноз URA.RU дал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«На территории Ямала март стал аномально теплым, но схода снега в этом месяце ждать не стоит. Снег растает ориентировочно в конце апреля», — поделился эксперт.
Он отметил, что апрель на территории округа также обещает принести аномальные температуры. Так в марте температура воздуха превысила климатическую норму на 5-7 градусов.
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