16 марта 2025
15 марта 2025

Когда на Ямале растает снег

Синоптик Шумалов: в ЯНАО снег сойдет в конце апреля
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Апрель в ЯНАО также будет теплым
Апрель в ЯНАО также будет теплым Фото:

На территории Ямало-Ннецкого автономного округа снег растает не раньше конца апреля. Такой прогноз URA.RU дал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«На территории Ямала март стал аномально теплым, но схода снега в этом месяце ждать не стоит. Снег растает ориентировочно в конце апреля», — поделился эксперт.

Он отметил, что апрель на территории округа также обещает принести аномальные температуры. Так в марте температура воздуха превысила климатическую норму на 5-7 градусов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На территории Ямало-Ннецкого автономного округа снег растает не раньше конца апреля. Такой прогноз URA.RU дал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. «На территории Ямала март стал аномально теплым, но схода снега в этом месяце ждать не стоит. Снег растает ориентировочно в конце апреля», — поделился эксперт. Он отметил, что апрель на территории округа также обещает принести аномальные температуры. Так в марте температура воздуха превысила климатическую норму на 5-7 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...