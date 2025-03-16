РКН потребовал от Telegram удалить нацистские стикеры

Роскомнадзор потребовал от мессенджера Telegram удалить два запрещенных набора стикеров, содержащих нацистскую символику. Причиной стало решение Зуевского районного суда Кировской области, которое вступило в законную силу и было подтверждено ведомством.
«На основании решения суда РКН внес указанные интернет-страницы в Единый реестр запрещенной информации. И направил в адрес владельца хостинга и интернет-ресурса уведомление с требованием удалить запрещенный контент», — сообщили в пресс-службе Роскомнадзора ТАСС.
Таганский районный суд Москвы ранее наложил штраф в размере трех миллионов рублей на мессенджер Telegram. Основанием для этого послужил отказ администрации сервиса удалять данные о проведении антиправительственных мероприятий.
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