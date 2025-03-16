16 марта 2025

РКН потребовал от Telegram удалить нацистские стикеры

© Служба новостей «URA.RU»
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РКН потребовал удалить два набора стикеров
РКН потребовал удалить два набора стикеров Фото:

Роскомнадзор потребовал от мессенджера Telegram удалить два запрещенных набора стикеров, содержащих нацистскую символику. Причиной стало решение Зуевского районного суда Кировской области, которое вступило в законную силу и было подтверждено ведомством.

«На основании решения суда РКН внес указанные интернет-страницы в Единый реестр запрещенной информации. И направил в адрес владельца хостинга и интернет-ресурса уведомление с требованием удалить запрещенный контент», — сообщили в пресс-службе Роскомнадзора ТАСС.

Таганский районный суд Москвы ранее наложил штраф в размере трех миллионов рублей на мессенджер Telegram. Основанием для этого послужил отказ администрации сервиса удалять данные о проведении антиправительственных мероприятий.

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Роскомнадзор потребовал от мессенджера Telegram удалить два запрещенных набора стикеров, содержащих нацистскую символику. Причиной стало решение Зуевского районного суда Кировской области, которое вступило в законную силу и было подтверждено ведомством. «На основании решения суда РКН внес указанные интернет-страницы в Единый реестр запрещенной информации. И направил в адрес владельца хостинга и интернет-ресурса уведомление с требованием удалить запрещенный контент», — сообщили в пресс-службе Роскомнадзора ТАСС. Таганский районный суд Москвы ранее наложил штраф в размере трех миллионов рублей на мессенджер Telegram. Основанием для этого послужил отказ администрации сервиса удалять данные о проведении антиправительственных мероприятий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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