16 марта 2025
15 марта 2025

В Губахе Пермского края на ремонт драмтеатра потратят 50,4 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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На ремонт драмтеатра «Доминанта» в Губахе потратят 50,4 млн рублей
На ремонт драмтеатра «Доминанта» в Губахе потратят 50,4 млн рублей Фото:

В Пермском крае начали поиск подрядчика для для капитального ремонта драматического театра «Доминанта» в Губахе. Начальная цена контракта составила 50,4 млн рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

«Объект закупки: капитальный ремонт здания МБУК „Камерный драматический театр „Доминанта“ в городе Губаха. Необходимо привести в порядок фасады, крыльцо и кровлю, а также помещения внутри здания. Начальная цена — 50,4 млн рублей“, — сказано в документации к конкурсу.

Заявки принимаются до 1 апреля. Ремонт здания необходимо завершить до сентября 2025 года.

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В Пермском крае начали поиск подрядчика для для капитального ремонта драматического театра «Доминанта» в Губахе. Начальная цена контракта составила 50,4 млн рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. «Объект закупки: капитальный ремонт здания МБУК „Камерный драматический театр „Доминанта “ в городе Губаха. Необходимо привести в порядок фасады, крыльцо и кровлю, а также помещения внутри здания. Начальная цена — 50,4 млн рублей“, — сказано в документации к конкурсу. Заявки принимаются до 1 апреля. Ремонт здания необходимо завершить до сентября 2025 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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