В Губахе Пермского края на ремонт драмтеатра потратят 50,4 млн рублей

На ремонт драмтеатра «Доминанта» в Губахе потратят 50,4 млн рублей
В Пермском крае начали поиск подрядчика для для капитального ремонта драматического театра «Доминанта» в Губахе. Начальная цена контракта составила 50,4 млн рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.
«Объект закупки: капитальный ремонт здания МБУК „Камерный драматический театр „Доминанта“ в городе Губаха. Необходимо привести в порядок фасады, крыльцо и кровлю, а также помещения внутри здания. Начальная цена — 50,4 млн рублей“, — сказано в документации к конкурсу.
Заявки принимаются до 1 апреля. Ремонт здания необходимо завершить до сентября 2025 года.
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