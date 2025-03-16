Пермяков предупредили об опасной погоде

В Пермском крае 17 марта ожидаются сложные погодные условия, включая гололедицу и налипание мокрого снега на проводах. По прогнозам, такие явления могут привести к обрывам линий электропередач и авариям, сообщает пресс-служба регионального МЧС. .
«По данным Пермского ЦГМС 17 марта в отдельных районах прогнозируются гололедные отложения, налипание мокрого снега на проводах, на дорогах гололедица. Возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение количества ДТП на дорогах», — предупреждает ведомство.
В связи с неблагоприятными погодными условиями жителям Пермского края рекомендуется соблюдать особую осторожность. В частности, следует избегать нахождения рядом с линиями электропередач и не приближаться к крышам зданий. Для водителей важно соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах.
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